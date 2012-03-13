مشاور امور تجاری سازی معاون علمی رئیس جمهور معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی که از سوی دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری صادر شد، دکتر بهزاد سلطانی به سمت مشاور در امور فناوری و تجاری‌سازی منصوب شد.

متن حکم دکتر بهزاد سلطانی به این شرح است:



"برادر ارجمند جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی

نظر به مراتب توانمندی، تعهد، کارآمدی و تجربیات ارزشمند در حوزه فناوری، نوآوری و تجاری سازی که از آن برخوردارید؛ جنابعالی را به سمت مشاور در امور فناوری و تجاری سازی منصوب می نمایم.



کمک به توسعه فعالیت ها در تمامی حلقه های علمی، فناوری و نوآوری، به خصوص تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیق و فناوری و نفوذ دانش فنی در روند تولید کالاها و خدمات با همفکری و همراهی شرکت های دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری و بخشهای مختلف این معاونت یکی از مهمترین وظایفی است که باید بدان پرداخته شود."



دکتر بهزاد سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان است و مدیر کل سابق امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود.