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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

مشاور امور تجاری سازی معاون علمی رئیس جمهور معرفی شد

مشاور امور تجاری سازی معاون علمی رئیس جمهور معرفی شد

طی حکمی از سوی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر بهزاد سلطانی به عنوان مشاور در امور فناوری و تجاری سازی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی که از سوی دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری صادر شد، دکتر بهزاد سلطانی به سمت مشاور در امور فناوری و تجاری‌سازی منصوب شد.

متن حکم دکتر بهزاد سلطانی به این شرح است:
 
"برادر ارجمند جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی
نظر به مراتب توانمندی، تعهد، کارآمدی و تجربیات ارزشمند در حوزه فناوری، نوآوری و تجاری سازی که از آن برخوردارید؛ جنابعالی را به سمت مشاور در امور فناوری و تجاری سازی منصوب می نمایم.
 
کمک به توسعه فعالیت ها در تمامی حلقه های علمی، فناوری و نوآوری، به خصوص تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیق و فناوری و نفوذ دانش فنی در روند تولید کالاها و خدمات با همفکری و همراهی شرکت های دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری و بخشهای مختلف این معاونت یکی از مهمترین وظایفی است که باید بدان پرداخته شود."
 
دکتر بهزاد سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان است و مدیر کل سابق امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود.
کد مطلب 1559078

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