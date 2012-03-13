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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

نوین خبر داد:

احداث دهکده ورزشی در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز گفت: عملیات احداث دهکده و کمپ ورزشی در منطقه خاوران تبریز سال آینده آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس علیرضا نوین نوین در جمع مسئولان هیئتهای ورزشی افزود: بسترهای مناسب برای ورزش تبریز و استان از سوی شهرداری تبریز آماده ومهیاست و با روحیه تعامل و همکاری در خدمت هیاتهای ورزشی هستیم.

وی گفت: شهر تبریز به جهت وجود آب و هوای مناسب، استعدادهای ناب ورزشی و جذب توریسم و بحث تورسیم ورزشی نیاز به یک کمپ بزرگ ورزشی داشت که پس از بررسی و جذب اسپانسر و سرمایه گذار بهار سال 91 عملیات احداث کمپ بزرگ ورزشی در خاوران تبریز آغاز خواهد شد.

شهردار تبریز تاکید کرد: از قهرمانان ورزشی تبریز حمایت قاطع داریم و قهرمانان را در بدنه شهرداری تبریز در راستای کاهش دغدغه های مالی جذب می کنیم و در بخش ورزش همگانی در اولین گام زیر ساختهای ورزش همگانی در پارکها و بوستانها مهیا شده و در دومین گام در سال 91 همایش هاو جشنواره های بزرگ ورزش همگانی برای جوانان و عموم برگزار خواهد شد.

نوین افزود: هیئتهای ورزشی تشکل های غیر دولتی بزرگی در استان هستند و شهرداری تبریز حامی هیاتهای ورزشی بوده و کمکهای مالی و تیمهای ورزشی را در سال 90 انجام داده و حاصل این حمایتها پس از حضور تیم شهرداری تبریز در لیگ برتر ، حضور تیمهای والیبال، والیبال نشسته ، هندبال بانوان و هندبال آقایان در لیگهای برتر کشور است.

وی خاطر نشان کرد: المپیاد ایرانیان به جهت شناسایی استعدادهای ورزشی برای ورزش استان مهم بوده و شهرداری تبریز که با مقوله بومی گرایی در تیمهای ورزشی اهمیت خاصی قائل است بر برترینهای المپیاد ایرانیان سرمایه گذاری خواهد کرد و حامی ورزش تبریز در المپیاد ایرانیان خواهد بود.

شهردار تبریز همچنین افزود: جذب سرمایه گذاران ورزشی برای شهر تبریز بسیار مهم بوده و از سرمایه گذاران ورزشی حمایت می کنیم و با هماهنگی اداره ورزش و جوانان طبق ماده 5 کاربریهای ورزشی تبریز را در اختیار این سرمایه گذاران قرار می دهیم.

وی بیان داشت: در برنامه پنجم توسعه شهر تبریز نگاه خاصی برای ورزش قهرمانی و همگانی و زیر ساختهای ورزشی دیده شده است که با تصویب آن در شورای اسلامی شهر تبریز روزهای خوبی برای ورزش تبریز در پیش خواهد بود.

کد مطلب 1559083

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