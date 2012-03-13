ساخت واحدهای مسکن مهر کرمانشاه نباید در تعطیلات نوروز متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه، جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

در این جلسه حیدر مطاعی گفت: مراحل ساخت پروژه های مسکن مهر نباید در تعطیلات نوروز به هیچ وجه تعطیل شوند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: پیمانکاران نباید به خاطر برخی از مشکلات و بهانه های واهی ساخت این واحدها را به تاخیر بیندازند.

مطاعی با اشاره به اینکه زمان ثمردهی مسکن مهر در استان کرمانشاه فرا رسیده است، تاکید کرد: تاسیسات اولیه واحدهای مسکن مهر در کرمانشاه همانند، آب، برق، تلفن و گاز باید گنجانده شوند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: واگذاری مسکن مهر در کرمانشاه با حداقل هزینه های ساخت، کار بزرگ و تاریخی است که در دولت آقای احمدی نژاد انجام گرفته است.

وی افزود: مسئولان امور مسکن استان کرمانشاه ملزم هستند که به صورت روزانه مراحل ساخت واحدهای مسکن مهر را رصد کنند و ایرادات و نواقص احتمالی این واحدها را برطرف کنند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: امیدواریم که هرچه سریعتر مردم استان کرمانشاه بتوانند به واحدهای مسکن مهر نقل مکان کنند.

براساس این گزارش، در ادامه این جلسه، فرمانداران قصرشیرین و دالاهو گزارش کاملی از وضعیت مسکن مهر در این شهرستانها را ارائه کردند.