  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

مطاعی:

ساخت واحدهای مسکن مهر کرمانشاه نباید در تعطیلات نوروز متوقف شود

ساخت واحدهای مسکن مهر کرمانشاه نباید در تعطیلات نوروز متوقف شود

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: مراحل ساخت پروژه های مسکن مهر نباید در تعطیلات نوروز به هیچ وجه متوقف شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه، جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

در این جلسه حیدر مطاعی گفت: مراحل ساخت پروژه های مسکن مهر نباید در تعطیلات نوروز به هیچ وجه تعطیل شوند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: پیمانکاران نباید به خاطر برخی از مشکلات و بهانه های واهی ساخت این واحدها را به تاخیر بیندازند.

مطاعی با اشاره به اینکه زمان ثمردهی مسکن مهر در استان کرمانشاه فرا رسیده است، تاکید کرد: تاسیسات اولیه واحدهای مسکن مهر در کرمانشاه همانند، آب، برق، تلفن و گاز باید گنجانده شوند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: واگذاری مسکن مهر در کرمانشاه با حداقل هزینه های ساخت، کار بزرگ و تاریخی است که در دولت آقای احمدی نژاد انجام گرفته است.

وی افزود: مسئولان امور مسکن استان کرمانشاه ملزم هستند که به صورت روزانه مراحل ساخت واحدهای مسکن مهر را رصد کنند و ایرادات و نواقص احتمالی این واحدها را برطرف کنند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: امیدواریم که هرچه سریعتر مردم استان کرمانشاه بتوانند به واحدهای مسکن مهر نقل مکان کنند.

براساس این گزارش، در ادامه این جلسه، فرمانداران قصرشیرین و دالاهو گزارش کاملی از وضعیت مسکن مهر در این شهرستانها را ارائه کردند.

کد مطلب 1559089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها