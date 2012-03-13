مسلمانان کامبوج خواستار گسترش اقتصاد اسلامی در کشور خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، اشرف بن هشام رئیس آکادمی بین المللی شرعی اقتصاد اسلامی اظهار داشت: اکثر سرمایه گذاران در خاورمیانه به دنبال تجارتهای شرعی در کشورهایی هستند که اکثریت مسلمان ندارند، این امر می تواند پنجره بانکداری و اقتصاد اسلامی را در کشور کامبوج بگشاید.

وی که در حاشیه نخستین همایش اقتصاد حلال صحبت می کرد یادآور شد: تقریبا می توان گفت که اقتصاد اسلامی در میان مسلمانان کامبوج وجود ندارد.

مسلمانان کامبوج ابراز امیدواری کردند که با ورود اقتصاد اسلامی که درحال حاضر در مالزی و کشورهای خاورمیانه رونق خاص خود را دارد ، می توانند تجارت را با این کشورها در دست گرفته و سرمایه هایی را از سوی بانکهای اسلامی در منطقه جذب کنند.

این تجارتها می تواند به بهبود استانداردهای زندگی مسلمانان کامبوج منتهی شود که معمولا استاندادهای پایین تری نسبت به سایر سایر هموطنان خود دارند.

هشام اظهار داشت: جمعیت مسلمانان کامبوج در سطح مساعدی از زندگی ندارند، ما در عرصه تجاری باید از ابتدا شروع کنیم ، ما به منابع بیشتری نیاز داریم.

مسلمانان کامبوج 2 درصد از جمعیت 13 میلیونی این کشور را که اکثریت جمعیت بودائی هستند ، تشکیل داده اند.

مسلمانان این کشور بیشتر در شهرها و روستاهایی متمرکز شده اند که عمده فعالیت آنها ماهیگیری است، از این رو امیدوارند که با رونق اقتصاد اسلامی در این کشور آنها علاوه بر ارتقا سطح رفاه زندگی خود به قوانین اسلامی نزدیک تر شوند.

نظام بانکداری اسلامی درحال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می شود و از آن به عنوان یکی از بخشهای صنعت اقتصاد جهانی یاد می شود که سرعت رشد قابل توجهی دارد. صنعت بانکداری اسلامی از سه دهه پیش رشد قابل توجهی داشته و توجه سرمایه گذاران و بانکداران بسیاری را در جهان به خود جلب کرده است.