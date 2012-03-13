احیای مساجد تاریخی مردم را با پیشینه و هویت خود آشناتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، صفر آثری روز سه شنبه در آیین بهره برداری از مسجد جامع سبزه میدان شهر اسکو افزود: شهرستان اسکو با توجه به نشانه های تاریخی در روستاهای کندوان و حیله ور، از قدمت زیادی برخوردار است که می توان این قدمت را در آثار تاریخی به جا مانده از دوره های مختلف مشاهده کرد.

وی با اشاره به تعداد مساجد تاریخی موجود در شهرستان اسکو و شکوه و عظمت آنها گفت: این مساجد نشان از تدین مردم این منطقه، عشق و علاقه ساکنان به ائمه اطهار و با ایمان بودن مردم اسکو دارد.

آثری تصریح کرد: اگر ما امروز از گذشته و قدمت این شهرستان خبر داشته و آن را به خوبی می شناسیم، مدیون زحمات مدیران، کارکنان و کارشناسان مرمت آثار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی است.

فرماندار اسکو با قدردانی از تلاش های سازمان میراث فرهنگی استان در مرمت آثار تاریخی اسکو تاکید کرد: نمونه بارز و نزدیک این تلاش ها، بهره برداری مسجد جامع سبزه میدان است که در کمترین زمان ممکن مرمت شده و در اختیار اهالی شهرستان قرار گرفت.

آثری اظهار امیدواری کرد: شهرستان اسکو آثار تاریخی فراوانی دارد که بسیاری از آنان در فهرست آثار ملی ثبت شده است و امیدواریم به تدریج آثار دیگری نیز به فهرست عناوین ثبت ملی این شهرستان افزوده شود.

مسجد سبزه میدان اسکو با 15 گنبد و چهار هزار متر مربع مساحت یکی از بزرگترین و باشکوه ترین مساجد دوره صفوی آذربایجان شرقی به شمار می رود، که با اتمام عملیات مرمتی با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی استان، فرماندار اسکو، خانواده معظم شهدا و جمعی از مردم شریف شهرستان اسکو بهره برداری شد.