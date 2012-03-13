  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

در بیجار/

همایش تجلیل از فعالان و برگزیدگان عرصه قرآن کریم برگزار می شود

همایش تجلیل از فعالان و برگزیدگان عرصه قرآن کریم برگزار می شود

بیجار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار از برگزاری همایش تجلیل از فعالان و برگزیدگان عرصه قرآن کریم در شهرستان بیجار خبر داد.

حجت الاسلام جلیل مختاری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای حفظ و نشر آثار دینی و قرآنی در جامعه همایش تجلیل از فعالان و برگزیدگان عرصه قرآنی با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان و جمعی از مدیران استان و شهرستان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این همایش از فعالان فرهنگی، مربیان پرورشی، افسران جوان، اعضای کانون ها و موسسات قرآنی و کارشناسان فرهنگی ادارات که در راستای ترویج فرهنگ ناب محمدی همواره پیشقدم و فعال بوده اند تقدیر و تشکر به عمل می آمد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار افزود: در این همایش حجت الاسلام حسین زاده از اساتید حوزه علمیه مشهد مقدس به بیان سخنرانی می پردازد و علاوه بر آن برنامه های دیگری نیز برگزار می شود.

حجت الاسلام مختاری نیا در ادامه ضمن اشاره به جایگاه قرآن در جامعه کنونی عنوان کرد: اگر قرآن منبع رفتار و کردار ما مسلمانان قرار گیرد بدون شک جامعه ای سالم شکل می گیرد و انتظار می رود که در این راستا شاهد برگزاری برنامه های بهتری برای ترویج و گسترش آموزه های قرآنی در جامعه باشیم.

وی اعلام کرد: ارزش ما مسلمانان را میزان انس ما با قرآن معین می کند، بنابراین باید بهتر و بیشتر از قبل با این کتاب الهی و درس آموز مانوس شویم تا از برکات آن بیشتر بهره مند شویم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار در پایان یادآور شد: با توجه به شبیخون فرهنگی دشمن و مورد هجمه قرار دادن افکار جوانان ما لازم است تا اندیشه و افکار جوانان را روشن کنیم و با بصیرت و آگاهی در ترویج و نشر آموزه های قرآنی در جامعه بکوشیم تا دشمنان را در راه رسیدن به افکار شومشان ناکام گذاریم.

کد مطلب 1559094

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها