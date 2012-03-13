همایش تجلیل از فعالان و برگزیدگان عرصه قرآن کریم برگزار می شود

حجت الاسلام جلیل مختاری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای حفظ و نشر آثار دینی و قرآنی در جامعه همایش تجلیل از فعالان و برگزیدگان عرصه قرآنی با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان و جمعی از مدیران استان و شهرستان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این همایش از فعالان فرهنگی، مربیان پرورشی، افسران جوان، اعضای کانون ها و موسسات قرآنی و کارشناسان فرهنگی ادارات که در راستای ترویج فرهنگ ناب محمدی همواره پیشقدم و فعال بوده اند تقدیر و تشکر به عمل می آمد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار افزود: در این همایش حجت الاسلام حسین زاده از اساتید حوزه علمیه مشهد مقدس به بیان سخنرانی می پردازد و علاوه بر آن برنامه های دیگری نیز برگزار می شود.

حجت الاسلام مختاری نیا در ادامه ضمن اشاره به جایگاه قرآن در جامعه کنونی عنوان کرد: اگر قرآن منبع رفتار و کردار ما مسلمانان قرار گیرد بدون شک جامعه ای سالم شکل می گیرد و انتظار می رود که در این راستا شاهد برگزاری برنامه های بهتری برای ترویج و گسترش آموزه های قرآنی در جامعه باشیم.

وی اعلام کرد: ارزش ما مسلمانان را میزان انس ما با قرآن معین می کند، بنابراین باید بهتر و بیشتر از قبل با این کتاب الهی و درس آموز مانوس شویم تا از برکات آن بیشتر بهره مند شویم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار در پایان یادآور شد: با توجه به شبیخون فرهنگی دشمن و مورد هجمه قرار دادن افکار جوانان ما لازم است تا اندیشه و افکار جوانان را روشن کنیم و با بصیرت و آگاهی در ترویج و نشر آموزه های قرآنی در جامعه بکوشیم تا دشمنان را در راه رسیدن به افکار شومشان ناکام گذاریم.