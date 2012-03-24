به گزارش خبرنگار مهر، 6 فروردین ماه سالروز تولد تنسی ویلیامز از مهمترین نمایشنامه‌نویسان آمریکایی است. ویلیامز یکی از ممتازترین نویسندگان اوایل قرن بیستم است که در بیست‌وششم ماه مارس 1914 در شهر "کولومبیا" واقع در ایالت "میسوری" امریکا متولد شد. او در سال‌های 1931 تا 1933 در دانشگاه "میسوری" به تحصیل پرداخت و از همان زمان، شروع به سرودن شعر و نوشتن داستانهای کوتاه کرد.

ویلیامز به دلیل نوآوری در فن درام‌نویسی و استفاده از اصطلاحات و گویش‌های خاص ایالات جنوبی آمریکا و به دلیل گفتگوهای قوی و جذاب که در زمان خود شگفتی‌آور و تکان دهنده بود شهرت دارد. ویلیامز در آثارش به شیوه‌ای صریح و آشکار و گاه شاعرانه خشونت بدوی و گاه سرکوب شده مستتر در تمدن‌های ظاهری و ساختگی و شخصیت‌های زخم خورده را عریان می‌کند.

نمایشنامه‌های نمادین ویلیامز در سراسر جهان به‌عنوان تمثیل‌هایی از شرایط سخت و خشن جامعه شناخته شده‌اند. شخصیت مرکزی بیشتر آثار وی زنان تنهای آسیب‌پذیری هستند که با رویای گذشته و آینده، دوزخ ناامن و متزلزل پیرامونشان را تحمل می‌کنند. وی رودرویی و تقابل توهم با واقعیت و اوج خشونت باری را در آثارش به وجود می‌آورد که معمولا با ورود نابهنگام و غیر قابل انتظار مردی جوان همراه است. این موضوع دستمایه اصلی نمایشنامه‌های "باغ‌وحش شیشه‌ای"، "اتوبوسی به نام هوس"، "تابستان و دود"، "خال گل سرخ"، است که به مشکلات زنان می‌پردازد.

نخستین نمایشنامه ویلیامز به نام "جنگ فرشتگان" در دسامبر 1940 در تئاتر شهر بوستون روی صحنه رفت. اما شهرت واقعی او با روی صحنه رفتن نمایشنامه "باغ ‌وحش شیشه‌ای" آغاز شد. (این نمایشنامه در سال 1945 به مدت سه ماه در شیکاگو و سپس به‌مدت یک سال و نیم در نیویورک به معرض تماشا درآمد.) و بلافاصله پس از آن نیز دومین شاهکارش "اتوبوسی به نام هوس" منتشر شد.

ویلیامز دوران کودکی و سنین بلوغ و نوجوانی خود را در وضعیتی ناسالم سپری کرد. او از اول جوانی، فردی ره گم‌کرده بود و در وضعیتی تربیت و رشد یافت که عقده‌های فراوانی در نهادش بر جای ماند. پس بی‌دلیل نیست اگر آثار او پر است از عقده‌های حقارت، سرخوردگی‌ها و سرگشتگی‌ها و عشق‌های فراموش‌شده.

شخصیتهای آثار وی عموما گرفتار خطاها، لغزش‌ها و ناراحتی‌های روانی‌اند و شاید پرداخت دقیق به همین وجه شخصیت‌ها است که در سال 1945 پس از انتشار شاهکار مسلم وی "باغ ‌وحش شیشه‌ای"، منتقدان را بر آن داشت تا یک ‌صدا فریاد بزنند: "هیچ مؤلف آمریکایی در اندازة تنسی ویلیامز، نبوده و نیست".

بسیاری از آثار ویلیامز تا به حال به فیلم سینمایی تبدیل شده‌اند." اتوبوسی به نام هوس" به کارگردانی الیا کازان مشهورترین اقتباسی است که از این نمایشنامه شده. این فیلم در سال 1951 با بازی درخشان مارلون براندو در نقش استنلی کوالسکی، ویوین لی در نقش بلانش دوبوا، کیم هانتر در نقش استلا و کارل مالدن در نقش میچ ساخته شد که جوایز اسکار بسیاری را از آن خود کرد. نمایشنامه "اتوبوسی به نام هوس" 1947 با دستمایه سرخوردگی و ناکامی مهمترین و تاثیرگذارترین نمایشنامه ویلیامز است که تصویری جذاب و گیرا از فرپاشی و انحطاط انسان‌ها را به نمایش می‌گذارد.

فیلم‌های دیگری نیز از روی نمایشنامه‌‌های ویلیامز ساخته شده است. فیلم‌هایی همچون "گربه روی شیروانی داغ"، " خال گل سرخ"، " باغ وحش شیشه‌ای"، "ناگهان تابستان گذشته"، " شب ایگوانا " و...

ویلیامز در سال 1983 دار فانی را وداع گفت.