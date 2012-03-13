۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

فعالی به مهر مطرح کرد:

ساعات بازدید از اماکن تاریخی فارس افزایش می یابد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از افزایش ساعات بازدید اماکن تاریخی این استان در ایام نوروز خبر داد.

فریدون فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل مکانهای تاریخی و گردشگری استان فارس برای استقبال از میهمانان نوروزی تاکید کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته تمامی اماکن تاریخی و گردشگری استان برای ایام نوروز آماده شده اند.

وی ادامه داد: با توجه به حجم گسترده بازدید کنندگان از اماکن تاریخی و گردشگری استان فارس در ایام نوروز طرحی برای افزایش ساعات بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری استان آماده شده و به طور یقین بازدید کنندگان می توانند به خیالی آسوده از این اماکن استفاده کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه هیچگونه مشکلی برای اسکان میهمانان نوروزی در هتل و میهمانپذیرها وجود ندارد، تصریح کرد: تمامی هتلها و میهمانپذیرهای استان برای استقبال از میهمنان نوروزی آماده شده است.

فعالی تصریح کرد: توسعه فضاهای گردشگری استان در حال انجام است و تا این لحظه 92 تاسیسات جدید گردشگری در حال ساخت است.

وی افزود: 43 هتل با پنج هزار تخت به مجموعه های هتلداری استان نیز اضافه خواهد شد.

