ساعات بازدید از اماکن تاریخی فارس افزایش می یابد

فریدون فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل مکانهای تاریخی و گردشگری استان فارس برای استقبال از میهمانان نوروزی تاکید کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته تمامی اماکن تاریخی و گردشگری استان برای ایام نوروز آماده شده اند.

وی ادامه داد: با توجه به حجم گسترده بازدید کنندگان از اماکن تاریخی و گردشگری استان فارس در ایام نوروز طرحی برای افزایش ساعات بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری استان آماده شده و به طور یقین بازدید کنندگان می توانند به خیالی آسوده از این اماکن استفاده کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه هیچگونه مشکلی برای اسکان میهمانان نوروزی در هتل و میهمانپذیرها وجود ندارد، تصریح کرد: تمامی هتلها و میهمانپذیرهای استان برای استقبال از میهمنان نوروزی آماده شده است.

فعالی تصریح کرد: توسعه فضاهای گردشگری استان در حال انجام است و تا این لحظه 92 تاسیسات جدید گردشگری در حال ساخت است.

وی افزود: 43 هتل با پنج هزار تخت به مجموعه های هتلداری استان نیز اضافه خواهد شد.