تبلیغات اسلامی گناباد ترویج فرهنگ نماز را در دستور کار قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدی صبح سه شنبه در کمیته فرهنگی اجتماعی ستاد تسهیلات نوروزی که در محل اداره ارشاد گناباد برگزار شد، اظهار داشت: برنامه های کمیته فرهنگی و ایجاد ستاد از جمله نصب چادر و جایگاه مخصوص نماز برای مسافران و سایر برنامه های مرتبط از قبیل سفره هفت سین، موسیقی مقامی و ایستگاههای صلواتی باید به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی افزود: در محل مرقد علامه بهلول چادر مخصوص مسافرین و ایستگاه صلواتی نصب شده و سرویسهای بهداشتی آن مرتب و مجهز آماده خدمات شوند.

وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور باید نسبت به ایجاد امکانات رفاهی جهت مسافرین نوروزی اهتمام لازم را داشته باشند افزود: اداره میراث فرهنگی نیز نسبت به توزیع نان سنتی و ایجاد چادر در محل مرقد علامه بهلول به اندازه کافی اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی در محل پارک جنگلی عمرانی در خصوص تجهیز و تکمیل نمازخانه و سرویسهای بهداشتی در مکانهای خاص اقدامات لازم را انجام داده، افزود:از مراکز گردشگری و عمومی توسط اعضای ستاد بازدید مکرر به عمل می آید.

وی با تاکید بر ضرورت آماده سازی مهمانسراهای ادارات برای استفاده مسافرین نوروزی گفت: شرکتها و کارخانجاتی که در مسیر گذر مسافرین نوروزی هستند با نصب بنر و پارچه به صورت متحدالشکل با عناوین نماز و امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی در خصوص اسکان مسافرین و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در خصوص معرفی مکانها و مفاخر شهرستان گناباد به مسافرین نوروزی اطلاع رسانی کند.