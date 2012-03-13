مرکز تربیت مدرس آموزش فنی و حرفه ‌ای شمالغرب در ارومیه راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا خانپور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این مرکز طی سال آینده راه اندازی می‌شود، افزود: با تاسیس این مرکز امکان تربیت مربی و مدرس آموزشهای فنی و حرفه‌ای برای آذربایجان غربی و دیگر استانهای همجوار در شمالغرب کشور از جمله آذربایجان شرقی، زنجان و کردستان فراهم می‌ شود.

وی اظهار داشت: با توجه به توانایی، امکانات، تجهیزات و فضاهای مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ‌ای دارالفنون ارومیه، مجوز اولیه از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای تبدیل این مرکز به مرکز تربیت مربی و مدرس اخذ شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون تنها مرکز تربیت مربی و مدرس آموزشهای فنی و حرفه ‌ای کرج واقع شده، ادامه داد: همچنین طی سال آینده تبدیل کارگاههای درجه دو و پایه در مراکز ثابت فنی و حرفه ‌ای دولتی به درجه یک و تخصصی، به روز کردن تجهیزات کارگاهها و برگزاری مسابقات مهارتی منطقه ای با حضور هنرجویان کشورها و استانهای همسایه از برنامه‌های اولویتدار این اداره کل است.

خانپور از افزایش فضاهای آموزشی آذربایجان غربی طی سالجاری خبر داد و اضافه کرد: امسال شش هزار متر مربع فضا به فضاهای آموزشی استان اضافه شده که این امر گام مثبتی در راستای تحقق اهداف این اداره در سال جاری بوده است.

وی گفت: دو مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه‌ ای در اشنویه و چالدران، دو مرکز ارتقای مهارت در شهرک صنعتی ارومیه و خوی و دو مرکز تخصصی علمی کاربردی در ارومیه و میاندوآب به بهره‌ برداری رسیده و این امر می ‌تواند نقش سازنده‌ ای در مهارت ‌آموزی تخصصی جوانان داشته باشد.

مدیر کل آموزشهای فنی و حرفه ‌ای آذربایجان غربی، اظهار داشت: سالانه بیش از 57 هزار نفر از جوانان جویای کار در استان در بیش از 300 کارگاه آموزشی فعال در 500 حرفه تخصصی و مهارتی دوره های آموزشی را طی می ‌کنند.

