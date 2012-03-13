6500 نهال در محورهای بین شهری و جاده ای نیشابور کاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی اعلام کرد: با توجه به وقوع کولاک در گردنه های کبکان و تیوان درگز و لغزندگی شدید سطح معبر، تردد در این مسیرها تنها با زنجیر چرخ میسر است.

مرکز مدیریت راه های استان همچنین اعلام کرد: با توجه به بارش برف و وقوع کولاک در گردنه های کبکان و تیوان درگز و علیرغم انجام عملیات برفروبی ونمک پاشی در این محورها، سطح جاده بسیار لغزنده بوده که لازم است خودروهای عبوری از این محورها با رعایت همه قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه و استفاده از زنجیر چرخ در مسیر خود تردد کنند.

در این گزارش آمده است، هم اکنون رانندگان عبوری از مسیر گردنه گوجگی در محور مشهد - کلات، شاهد وجود مه غلیظ در طول جاده هستند.

شایان ذکر است، وضعیت سایر مسیرهای استان عادی است و تردد در آنها به صورت روان جریان دارد.

کاشت6هزار و 500 اصله نهال در محورهای نیشابور

رئیس اداره راه و ترابری خراسان رضوی از کاشت 6هزار و 500 اصله غرس نهال در محورهای بین شهری و جاده ای حوزه استحفاظی این اداره در هفته درختکاری امسال خبر داد.

جواد نجار گفت: این اقدام به مناسبت هفته درختکاری و با هدف زیباسازی محورهای بین شهری و ایجاد کمربند سبز جاده ای در این شهرستان صورت گرفته است.

معاون مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی افزود: این تعداد نهال جدید طی چند روز گذشته، در بیش از 10 کیلومتر از دو بزرگراه نیشابور - سبزوار و کمربندی شهر نیشابور توسط راهداران این اداره کاشته شده است.

تکمیل عملیات احداث و آسفالت محور17 کیلومتری میرآباد - کاهه

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان کاشمر از تکمیل عملیات احداث و آسفالت محور 17 کیلومتری میرآباد - کاهه خبر داد.

غلامرضا ابراهیمی اظهارکرد: قطعه اول این پروژه پیش از این، در سفر وزیر راه و شهرسازی به خراسان رضوی افتتاح شد و قطعه دوم و انتهایی آن نیز که چهار کیلومتر طول داشت، به تازگی تکمیل و به بهره برداری رسید.

ابراهیمی با اشاره به اینکه با بهره برداری کامل از این راه، چهار روستای کاهه، قهندیز، سنبل و علی‌آباد برکال از راه آسفالته روستایی برخوردار شدند، تاکید کرد: افتتاح این محور همچنین مسیر دسترسی روستاهای شوراب، جعفرآباد، سعدالدین، مهدی‌آباد و کاهه به شهر کاشمر را 20 کیلومتر کوتاه‌تر کرد.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان کاشمر همچنین شهرستان خلیل آباد را به عنوان نخستین شهرستان استان در تکمیل آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار معرفی کرد.

وی گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از پروژه احداث و آسفالت روستای شوراب، تمام روستاهای بالای 50 خانوار این شهرستان از مزایای راه مناسب بهره مند شدند.