افزایش دو برابری مشارکت اصفهانی ها در جشن نیکوکاری امسال

محمد جواد صدق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشن نیکوکاری در چهار هزار مدرسه استان برگزار شد، اظهار داشت: در نیکوکاری امسال مردم یک میلیارد و دو میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی به کمیته امداد شده است.

وی افزود: بیشتر کمکها به صورت نقدی و مابقی به صورت غیر نقدی کالا و نوشت افزار و پوشاک بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان تصریح کرد: در 11 ماه گذشته به صورت مرتب 44 میلیارد تومان به افراد زیر پوشش مستمری پرداخت کردیم.

وی با اشاره به کمک 398 میلیون تومان نقدی در جشن نیکوکاری گفت: این کمکهای مردم استان اصفهان به جشن نیکوکاری افزایش دو برابری داشته است.

صدق میزان کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری را بیش از یک میلیارد تومان دانست.

