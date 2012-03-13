شوک نوروزی به پلیس و رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر،مرحوم جناب سرهنگ محمد نظری رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ذهن من همواره سه کلمه را تداعی می کند؛حوصله ،ادب و خانواده،او با اینکه شب و روز خود را به اقتضای شغل با پی گیری و انعکاس اخبار جرم و جنایت می گذراند ولی بعنوان یک همکار هیچگاه از او خشونت کلامی ،رفتاری و یا فیزیکی مشاهده نکرده و حتی نشنیدیم.

مرحوم در پی گیری مسائل با توجه به حجم بیش از اندازه پرونده ها در ادارات مرکزی و پایگاههای متعدد با حوصله تمام موارد را توضیح داده و تشریح میکردکه برای ما جای تعجب داشت.

بخاطر می آورم که علیرغم سنگینی وظایف همواره از خوبی های همسر و فرزندان خود یاد می کرد و تنها دلبستگی خود به دنیا را خانواده عنوان می کرد.و برای کسانی که وی را می شناختند چقدر ناراحت کننده است وقتی دختر خانم و آقا پسری خرد سال را که یادگاری وی هستند از نزدیک مشاهده می کنند .

خبر فوت ناگهانی مرحوم نظری در پشت میز کار خود و در وقت اداری مانند وارد شدن یک شوک به پرسنل پلیس آگاهی ،معاونت اجتماعی و رسانه ها بود.

اینطور که همکار زحمت کش او جناب سروان نمک شناس برایم تعریف کرد احتمالا آخرین نفری که با تلفن با او صحبت کرده بنده بوده ام و جای تعجب است که اصلا در گفتار مرحوم اثری از ناراحتی و بیماری نبود و ایشان برای تلطیف روحیه کاری حتی یک مزاحی هم نمود و برای کاری که بخوبی پیش رفته بود اظهار تشکر می کرد.

امام علی (ع) در شعر زیبایی پس از فوت حضرت فاطمه (س)می فرمایند: پس از رحلت دو عزیز (پیامبر اکرم(ص) و حضرت زهراء (س) ) بر من عیان شد که هیچ دوستی در دنیا پایدار نخواهد بود.

تنها سلاح ما برای اینگونه مصیبت ها صبر و دعا است و همدردی با خانواده متوفی انشا الله با انتقال جسم مرحوم برای تدفین به زادگاه مادری خود در خطه گوهر خیز گیلان یاد و خانواده او را به دست فراموشی نسپاریم.

سرهنگ رضا غنی لو

رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا