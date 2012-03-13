طرح "میان مدت عفاف و حجاب" در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری قبل از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ویژه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گفت: در طرح کوتاه مدت که در خرداد ماه امسال به تصویب رسید و سپس به تمام دستگاه های اجرایی استان و فرمانداری ها ابلاغ شد، جامعه هدف کارکنان و مراجعان دستگاه های اجرایی بود.

وی افزود: طرح میان مدت که اجرای آن یکسال به طول خواهد انجامید با رویکردی کاملا فرهنگی تمام قشرهای جامعه را در بر خواهد گرفت.

وی با اشاره به فعالیت 20 گروه ارزیاب از 20 دستگاه فعال در امر عفاف و حجاب که دستگاه های معین نام گرفته اند، اضافه کرد: این گروه ها بر اساس فرم های ارزیابی از بیستم آبان ماه سال جاری طی 10 روز اقدام به ارزیابی چگونگی اجرای این طرح در 100 دستگاه استان کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: طی 48 ساعت آینده، جلسه ای با حضور روسای دستگاه های اجرایی استان و اصحاب رسانه برگزار و گزارش نهایی هیئت نظارت و ارزیابی طرح کوتاه مدت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اعلام خواهد شد.

غفاری تاکید کرد: برای افرادی که به حجاب و پوشش به عنوان یکی از حوزه های عفت عمومی بی توجه هستند با توجه به دلایل بروز این رفتار شامل ناآگاهی، سهل انگاری، بیماری روحی و عناد بایستی راهکارهای متفاوتی ملاک عمل قرار گیرد.