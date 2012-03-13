به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهریاری صبح سه شنبه در نشستی خبری با ارائه نقشه GIS و تشریح سامانه "سجا" به خبرنگاران گفت: سامانه سجا اقدامی بزرگ و تحولی عظیم در قوه قضائیه محسوب می شود به نحوی که با ارائه چند کلید واژه می توان آمار بررسی پرونده ها در شعبه ای کوچک در یک شهرستان را مشاهده کرد.

وی افزود: بر اساس آخرین آمارها همچنان سرقت در فهرست 10 جرم نخست کشور قرار دارد که به ترتیب تهران رتبه اول، گلستان دوم و خراسان شمالی رتبه سوم پرونده های سرقت در دادگاهها را از آن خود کرده اند.

این مقام قضایی کشور اعلام کرد پرونده ضرب و جرح رتبه دوم جرائم کشور را دارد. استانهای خراسان شمالی، گلستان، گیلان، اردبیل و کهگیلویه و بویر احمد بیشترین آمار پرونده های ضرب و جرح و استان قم و زنجان کمترین پرونده ها را در این خصوص از آن خود کرده اند.

حجت الاسلام شهریاری گفت: در پرونده تصادفات استان "قم" و "یزد" بیشترین پرونده ها را در سطح دادگاههای کشور به خود اختصاص داده اند و کمترین پرونده های مربوط به تصادفات مربوط به استانهای آذربایجان غربی، قزوین، کرمانشاه و بوشهر است.