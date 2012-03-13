فصلنامه «سینما و ادبیات» ویژه کلینت ایستوود به روی دکه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش سینمای جهان، زندگی و آثار کلینت ایستوود در مقاله‌ای با عنوان «هوشمند یا هنرمند؟» بررسی و در ادامه هم متن گفتگویی با این هنرپیشه و کارگردان سینمای هالیوود آورده با تیتر «در تجربیاتم نقش‌های زیادی خوابیده است» آمده است.

این نشریه همچنین در مطلبی با عنوان «چرا سرخپوستان بعد از کریستف کلمب رسیدند»، فیلم «عزیز میلیون دلاری» ایستوود را مورد بررسی قرار داده و در ادامه هم مطلبی با عنوان «در باب فیلم نابخشوده و ژانر وسترن» از شهریار وقفی‌پور منتشر شده است. در این بخش البته مطالب زیاد و متنوعی درباره فیلم‌های کلینت ایستوود آمده است.

برادری استعاره‌ها در «فیلم سوسیالیسم» ژان لوک گدار، عنوان مطلبی است از دِس اورا که صالح نجفی آن را ترجمه کرده است. سپیده شاملو هم در این شماره «سینما و ادبیات» مطلبی با عنوان «مالیخولیا؛ هم سمبل، هم واقعیت (سیاره‌ای به سوی ما می‌آید)» دارد.

بخش سینمای ایران این نشریه، شامل میزگرد بررسی موانع جهانی شدن سینمای ایران با حضور بهمن فرمان‌آرا، علیرضا شجاع‌نوری و جواد طوسی است. کالبدشکافی فرهنگ در «جدایی نادر از سیمین» عنوان مقاله‌ای است از حسین پاینده که در ادامه مطالب سینمای ایران مجله آمده است.

در بخش داستان و شعر «سینما و ادبیات» مطالبی از خسرو دوامی، دزیره کوشتولانی، ویرجینیا وولف، میلاد زکریا، سیدعلی صالحی، ضیاء موحد، شهاب مقربین، لادن نیکنام، احمد اخوت، سودابه اشرفی، محمود حدادی، محمود حسینی‌زاد، بهاءالدین خرمشاهی، قاضی ربیحاوی، ناصر زراعتی و بسیاری دیگر منتشر شده است.

این نشریه همچنین یک گفتگوی اختصاصی با عتیق رحیمی انجام داده که با عنوان «کوچ‌نشینی که از همه جا می‌آید» منتشر شده است.

«سینما و ادبیات» همچنین حاوی مطالبی از محمدعلی سپانلو، سهیل سمی، عنایت سمیعی، حسین سناپور، عباس صفاری، عباس عبدی، مشیت علایی، محمد شمس‌لنگرودی، قاسم کشکولی، لیلی گلستان، محمود کیانوش، حافظ موسوی و جعفر مدرس‌صادقی است.

گفتگو با حورا یاوری درباره چالش‌های پیشرو در مسیر جهانی شدن، گفتگوی ادبیات و تئاتر (نشست شیوا ارسطویی با محمد چرمشیر)، خاطراتی منتشر نشده از محمد قاضی و اشعار و داستان‌هایی از یداله رویائی، امیر احمدی‌آریان، علی‌اصغر حداد، علی خدایی، رضا قیصریه، مدیا کاشیگر، محمد محمدعلی و غلامحسین میرزاصالح از دیگر مطالب این بخش است.

در بخش نقد کتاب این نشریه هم کتاب‌های «حرامیان» نوشته ویلیام فاکنر و «آونگ فوکو» نوشته اومبرتو اکو بررسی شده‌اند.

نشریه 224 صفحه‌ای «سینما و ادبیات» در شمارگان 10 هزار نسخه و با بهای 3800 تومان به روی دکه‌های مطبوعات آمده است.