نظارت 1100 تیم بازرسی در مراکز و اماکن تهیه غذا در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدکاظم ندافی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: 4 هزار بازرس در غالب 1100 تیم سیار از بهداشت محیط اماکن شهری و جاده ای به صورت ویژه نظارت می کنند.

وی با اشاره به 761 هزار بازدید بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع غذا و همچنین اماکن بین راهی در نوروز 90 افزود: در طی این بازدیدها 18 هزار و 348 مورد از این اماکن به مراجع قضایی معرفی و 2 هزار و 638 مورد آنها به صورت موقت تعطیل شدند.

ندافی از سامانه 09678 به عنوان پل ارتباطی مردم با وزارت بهداشت برای انعکاس شکایات خود از این مراکز و اماکن خبر داد و گفت: در سال گذشته 18 هزار شکایت مردمی در این سامانه ثبت شده است.

وی در همین زمینه افزود: 46 درصد موارد شکایت مربوط به بهداشت محیط، 33 درصد مربوط به مواد غذایی، 10 درصد مربوط به آب و فاضلاب بوده است.