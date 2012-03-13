دستگاه های اجرایی گناباد نسبت به جذب کامل اعتبارات اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد ضمن تشکر از دستگاه های اجرایی که در موعد مقرر توانسته اند نسبت به جذب اعتبار تخصیص یافته اقدام کنند، اظهار داشت: کمیته امداد حضرت امام تسهیلات تخصیص یافته به مبلغ 200 میلیون تومان را به تعاونی روستای کلات جهت جذب به موقع با هماهنگی بخشداری کاخک اقدام و پیگیری کنند.

صفایی گفت: طی هماهنگی به عمل آمده مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فهرست مشخصات و اطلاعات مشاغل ایجادی را در اختیار کمیته امداد حضرت امام قرار دهد تا نسبت به ثبت آن در سامانه رصد اقدام و نتیجه اعلام شود.

وی بیان داشت: استعلام لازم به منظور تعداد مورد نیاز جوجه بومی از ادارات بهزیستی و کمیته امداد به عمل آید و برنامه ریزی لازم جهت خرید صورت پذیرد.

صفایی گفت: دستگاههای اجرایی کمیته امداد، بهزیستی، فنی و حرفه ای، بسیج سازندگی، جهاد کشاورزی، بازرگانی، صندوق مهر و بنیاد شهید گزارشی از روند جذب تسهیلات مشاغل خانگی که به بانکهای عامل معرفی کرده اند به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند.