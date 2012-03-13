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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

صداقت در گفتگو با مهر:

روزانه 80 تن مرغ منجمد در فارس توزیع می شود

روزانه 80 تن مرغ منجمد در فارس توزیع می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس از توزیع روزانه 80 تن مرغ منجمد در این استان خبر داد.

محمد ابراهیم صداقت در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به وضعیت گوشت مرغ در بازار استان فارس، گفت: هیچگونه مشکل و کمبودی در خصوص توزیع مرغ منجمد در استان وجود ندارد و مردم می توانند بنا به درخواست و نیازهای خود خرید کنند.

وی تاکید کرد: هر کیلو گوشت مرغ منجمد سه هزار و 150 تومان در تمامی مراکز فروشگاهی عرضه می شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با بیان اینکه طعم و مزه مرغ منجمد با مرغ گرم تفاوتی ندارد، تاکید کرد: مرغ منجمد توزیع شده کاملا بهداشتی است و هیچگونه تفاوتی با مرغ گرم ندارد و مردم می توانند با خیالی آسوده اقدام به خرید کنند.

صداقت در خصوص توزیع میوه شب عید نیز یادآور شد: از روز شنبه سیب و پرتغال به صورت گسترده در بازار استان فارس توزیع خواهد شد.

وی تاکید کرد: به طور حتم قیمت سیب و پرتغال بیش از 10 تا 15 درصد با نرخ بازار تفاوت خواهد شد.

کد مطلب 1559127

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