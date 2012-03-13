روزانه 80 تن مرغ منجمد در فارس توزیع می شود

محمد ابراهیم صداقت در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به وضعیت گوشت مرغ در بازار استان فارس، گفت: هیچگونه مشکل و کمبودی در خصوص توزیع مرغ منجمد در استان وجود ندارد و مردم می توانند بنا به درخواست و نیازهای خود خرید کنند.

وی تاکید کرد: هر کیلو گوشت مرغ منجمد سه هزار و 150 تومان در تمامی مراکز فروشگاهی عرضه می شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با بیان اینکه طعم و مزه مرغ منجمد با مرغ گرم تفاوتی ندارد، تاکید کرد: مرغ منجمد توزیع شده کاملا بهداشتی است و هیچگونه تفاوتی با مرغ گرم ندارد و مردم می توانند با خیالی آسوده اقدام به خرید کنند.

صداقت در خصوص توزیع میوه شب عید نیز یادآور شد: از روز شنبه سیب و پرتغال به صورت گسترده در بازار استان فارس توزیع خواهد شد.

وی تاکید کرد: به طور حتم قیمت سیب و پرتغال بیش از 10 تا 15 درصد با نرخ بازار تفاوت خواهد شد.