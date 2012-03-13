مردم در سفرهای نوروزی از اماکن معتبر و بهداشتی مواد غذایی تهیه کنند

علی رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب از وجود سامانه ای به منظور دریافت شکایات و انتقادات مردمی خبر داد و در ادامه اظهار داشت: مردم در صورت بروز مشکل یا وجود هرگونه شکایت می توانند با ستاد فوریتهای سلامت وزارت بهداشت تماس بگیرند.

وی ادامه داد: یکی از الزامات لازم و ضروری به منظور توجه به سلامت مردم در طول سفرهای شهری ضرورت توجه مسئولین بهداشت به وضعیت اماکن معتبر و بهداشت مواد غذایی مورد مصرف مردم در رستورانها و استراحتگاه های بین راهی است به همین منظور شماره 09678 برای تمامی شهروندان در سراسر کشور فعال است.

این مسئول بیان کرد: شبکه بهداشت شهرستان رباط کریم با در نظر گرفتن نیازمندیهای شهروندان این مرکز خدماتی چون واکسیناسیون، خدمات بهداشتی محیطی، تنظیم خانواده و سایر خدمات بهداشتی را نیز ارائه می دهد.