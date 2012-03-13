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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

رجبی:

مردم در سفرهای نوروزی از اماکن معتبر و بهداشتی مواد غذایی تهیه کنند

مردم در سفرهای نوروزی از اماکن معتبر و بهداشتی مواد غذایی تهیه کنند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه بهداشت شهرستان رباط کریم بااشاره به نزدیک شدن تعطیلات نوروز و آغاز سفرهای نوروزی گفت: مردم در ایام نوروز بیشتر مسائل بهداشتی را رعایت کرده و از اماکنی مواد غذایی خریداری کنند که معتبر و دارای پروانه بهداشت باشد.

علی رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب از وجود سامانه ای به منظور دریافت شکایات و انتقادات مردمی خبر داد و در ادامه اظهار داشت: مردم در صورت بروز مشکل یا وجود هرگونه شکایت می توانند با ستاد فوریتهای سلامت وزارت بهداشت تماس بگیرند.

وی ادامه داد: یکی از الزامات لازم و ضروری به منظور توجه به سلامت مردم در طول سفرهای شهری ضرورت توجه مسئولین بهداشت به وضعیت اماکن معتبر و بهداشت مواد غذایی مورد مصرف مردم در رستورانها و استراحتگاه های بین راهی است به همین منظور شماره  09678 برای تمامی شهروندان در سراسر کشور فعال است.

این مسئول بیان کرد: شبکه بهداشت شهرستان رباط کریم با در نظر گرفتن نیازمندیهای شهروندان این مرکز خدماتی چون   واکسیناسیون، خدمات بهداشتی محیطی، تنظیم خانواده و سایر خدمات بهداشتی را نیز ارائه می دهد.

کد مطلب 1559128

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