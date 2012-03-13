رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی گفت: این مرکز در ایام تعطیلات نوروز از طریق پیامک پاسخگوی سوالات احکام شرعی پرسش گران خواهد بود .



حجت الاسلام علی مخدوم با بیان اینکه مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی در ایام تعطیل سال نوبت‌های کاری و مسیرهای مختلفی را برای پاسخگویی به سئوالات دینی دارد تصریح کرد: از جمله این مسیرها، پاسخگویی پیامکی است که اختصاص به سئوالات احکام شرعی دارد.



وی افزود: در طول تعطیلات نوروز همانند سایر تعطیلات سال، پاسخ گویی از طریق پیامک به سئوالات احکام شرعی بر اساس نظر همه مراجع بزرگوار تقلید ارائه می‌شود و هموطنان عزیز می‌توانند‌ با شماره پیامک 30009640 سوالات فقهی(احکام شرعی) خود را ارسال کنند. پرسشگران محترم درپیام ارسالی خود همراه با ذکر سئوال، نام مرجع تقلید خویش را نیز باید قید نمایند.



رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی ادامه داد: تلاش ما در مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی برآن است تا پاسخ سئوال‌های پیامکی پرسشگران را کمتر از 24 ساعت به دست آنان برسانیم و البته تحقق این مساله مشروط براین است که شلوغی مسیرهای مخابراتی و اشکالات شبکه پیامک کشور مانع نباشد که متاسفانه معمولا مشکلاتی از این قبیل موجب تاخیر در ارسال پاسخ به سوال های پیامکی می شود



وی بیان داشت: پاسخگویی آفلاین در فضای مجازی و همچنین پرسش های غیرزنده اعم از انجمن گفتگوی آزاد دینی و کانون گفتگوی دینی نیز در ایام تعطیل فعالیت خود را همچون سایر ایام سال ادامه خواهند داد اما مسیرهای پاسخگویی زنده که پررنگ ترین آن تلفن09640 است در هفته اول تعطیلات نوروز فعال نبوده و از هفته دوم پاسخگوی سئوالات دینی خواهد بود.



بیش از هزار و 170 زوج دانشجو به مشهد مقدس مشرف می‌شوند



مدیر اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان قم از تشرف هزار و 177 زوج دانشجوی دانشگاه‌های استان قم به مشهد مقدس خبر داد.



عباس شبان‌بنا گفت: 400 زوج دانشجو تاکنون، 200 زوج دیگر تا پایان سال جاری و سایرین نیز اوایل سال آینده به مشهد مقدس مشرف خواهند شد.



مدیر اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان قم، همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی ازدواج دانشجویی ویژه دانشجویان دانشگاه‌های استان قم در اوایل سال آینده را از دیگر فعالیت‌های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان دانست و گفت: در این کارگاه‌های آموزشی مباحث مختلف نظیر مدیریت ارتباطات خانواده، مهارت‌های زندگی، روان‌شناسی زن و مرد، احکام خانواده و موضوعاتی دیگر جهت تحکیم بنیان خانواده به زوج‌های شرکت‌کننده تدریس خواهد شد.



همکاری‌های بین المللی دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزایش می‌یابد



تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و تحقیقاتی با مشارکت دانشگاه باقرالعلوم(ع)، بین دفتر تبلیغات اسلامی و دانشگاه مونترال کانادا منعقد شد.



دانشگاه مونترال کانادا با نمایندگی دکتر گی برتون رئیس این دانشگاه، و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم(ع) با نمایندگی حجت الاسلام دکتر احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، مبادرت به ایجاد روابط علمی رسمی در چارچوب مفادی نمودند.



این یادداشت تفاهم بین دانشکده الهیات و علوم ادیان دانشگاه مونترال(FTSR)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (AISC) ودانشگاه باقرالعلوم(ع) (BOU) با توجه به اهداف و علائق مشترک این سه نهاد در زمینه های علمی و فرهنگی ایجاد شده و تبادل اطلاعات، پیشنهادها ، پشتیبانی علمی، فرهنگی و اداری و نیز مبادله منشورات و اقدامات مشابه از جمله مفاد اصلی این تفاهم نامه می‌باشد.



ایجاد و گسترش فعالیتهای پژوهشی مشترک در حوزه های الهیات، مطالعات اسلامی، مطالعات ادیان، مطالعات صلح و همچنین مطالعات میان فرهنگی و میان دینی از جمله دیگر مفاد این توافق نامه ذکرشده است.



بر این اساس؛ طرف های این توافق نامه در صدد گسترش فعالیت‌های آموزشی مشترک به خصوص در حوزه‌های، الهیات کاربردی و مطالعات کاربردی دین و فرهنگ بوده که این حوزه‌ها زمینه‌هایی چون؛ مشاوره دینی و معنوی در محیط‌های مختلف (خانواده، محیط‌های درمانی، محیط‌های آموزشی و غیره) ، اخلاق و فرهنگ دینی را شامل می‌شود.



این تفاهم نامه تنها تفاهم نامه یک مجموعه علمی و پژوهشی ایرانی است که در میان بیش از 600 تفاهم نامه همکاری دانشگاه مونترال با مراکز علمی کشورهای مختلف(حدود 65 کشور) مبادله شده است.



کتاب "الدعاء عند اهل البیت(ع)" به تایی ترجمه شد



ترجمه کتاب "الدعاء عند اهل البیت(ع)" که شامل بررسی مفصل دعا در مکتب اهل‌بیت(ع) است، به زبان تائی در تایلند ترجمه منتشر شد.



این کتاب به همت نمایندگی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه توسط شیخ "محمد صابری" به زبان تائی ترجمه و با تیراژ یک هزار نسخه به چاپ رسیده است.



تعریف و جایگاه دعا، رابطه دعا و استجابت، تعجیل و تبدیل در اجابت، آداب و شروط دعا، آنچه سزاوار است انسان آن را در دعا واسطه قرار دهد و بحثی جذاب از دعاهایی که سزاوار یا ناشایست بوده، از جمله موضوعات مطرح شده در این کتاب است.



از مهم‌ترین موضوعات این کتاب می‌توان به تعریف دعا، استجابت دعا، آداب دعا و شروط آن، وسایل و طرق دعا، حب الهی در ادعیه اهل بیت(ع)، مصادر و منابع ادعیه در فرهنگ اهل بیت(ع)، دعا و قضا و قدر و ابعاد توحیدی و سیاسی زیارت اشاره کرد.



گفتنی است در این کتاب علاوه بر موارد ذکر شده، جایگاه محبت و علاقه به خدا در دعاهای اهل بیت(ع) بیان شده و مباحث پایانی کتاب به مصادر دعاها، رابطه دعا، قضا و قدر و ابعاد توحیدی و سیاسی زیارت اختصاص یافته است .