چهره های فرهنگی، رزمندگان مقابله با جنگ نرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری صبح روز سه شنبه در همایش تجلیل از چهره های ماندگار فرهنگی تبلیغی شهرستان قروه با اشاره به وظیفه چهره های فرهنگی تبلیغی در انقلاب اسلامی گفت: مجاهدت و مرزبانی از اعتقادات و ارزش های اسلامی در راستای احیاء و تبیین هویت فرهنگی ملت مسلمان از وظایف خطیر روحانیت معظم و مردم فرهنگی در نظام اسلامی ایران است.

وی عنوان کرد: چهره های فرهنگی تبلیغی عنصر اصلی فرهنگ در کشور ما و انقلاب اسلامی بوده اند و تثبیت باورهای دینی عمدتا از طریق این چهره ها به مردم تزریق شده است و رفتار این قشر معتمد دینی همواره در طول انقلاب مقبول افراد جامعه بوده است و هم اکنون نیز این روند ادامه دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ افزود: تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از فعالیت های فرهنگی سونامی فرهنگی است و ما باید جبهه فرهنگی را رصد کنیم تا بتوانیم استوار و ثابت قدم و با مجهز شدن به سلاح باورهای دینی و فرهنگی بر جهل دشمنان ناکام این انقلاب بزرگ غلبه کنیم چرا که که انقلاب ما انقلاب فرهنگی و دارای هویت اسلامی است.

وی معنویت و وحدت را نقطه عطفی بین مردم در سراسر کشور برشمرد و افزود: اگر معنویت و وحدت بین مردم نبود امروز ایران اسلامی نمی توانست در اوج اقتدار از دستاوردهای خود در عرصه های مختلف دفاع کند و انتظار می رود که این روند همچنان با جدیت ادامه داشته باشد.

حجت الاسلام صفی یاری در پایان گفت: چهره های فرهنگی تبلیغی و مذهبی در طول تاریخ همواره به حراست از متون دینی پرداخته اند و تا به امروز ارزش های دینی را پاس داشته اند و فرهنگ اسلامی را برای همه نسل ها به ارمغان آوردند و به همین دلیل باید از این چهره ها به خوبی تقدیر کرد.



حجت الاسلام علی رستمی رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان قروه در ادامه این همایش با بیان اینکه یکی از رسالت های تبلیغات اسلامی ارتقاء سطح دینی جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگی است، افزود: حداقل وظیفه ما در قبال چهره های فرهنگی تبلیغی قدردانی از آنهاست و این همایش در راستای عملی کردن این مهم برگزار می شود.

وی اظهار داشت: بالغ بر 800 نفر در شهرستان قروه به کارهای فرهنگی تبلیغی می پردازند که 200 نفر از فعالان این عرصه تجلیل می شوند و در مراسم امروز به عنوان نمونه از چند نفر برتر از این قشر تجلیل شد.

در بخش دیگری از این مراسم استاد حوزه و دانشگاه مشهد مقدس با حضور در این همایش به نقش و اهمیت خانواده در قرآن کریم اشاره کرد و افزود: خانواده به عنوان اصلى ترین نهاد اجتماعى و زیربناى جوامع و منشا فرهنگ ها و تمدن ها در تاریخ بشر بوده است و موفقیت جوانان و چهره های فرهنگی نشان دهنده تحکیم خانواده در جوامع امروز است.