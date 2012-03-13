به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی مدیران عامل تاکسیرانی منطقه یک کشور ظهر سه شنبه در محل تالار مردم شهرداری قزوین برگزار شد.



در این نشست که مدیران عامل تاکسی رانی استانهای تهران، قزوین، قم، مرکز و سمنان، مسعود نصرتی شهردار، عباس ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر قزوین و همدانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین هم شرکت کرده اند در خصوص راهکارهای توسعه و ایمن سازی سفرهای شهری توسط سازمانهای تاکسیرانی و برنامه ریزی برای نوسازی و انتخاب خودروهای جدید بحث و تبادل نظر می شود.



بابک هاشمی در این نشست گفت: 30 تا 32 درصد تاکسی های کشور در منطقه یک قرار دارند و بزرگترین منطقه در میان مناطق هفت گانه محسوب می شود.



320 هزار دستگاه تاکسی در کشور فعالیت می کنند



این مسئول بیان کرد: در حال حاضر 320 هزار دستگاه تاکسی شهری در قالب 400 هزار تاکسی دار و تاکسیران با جابجایی 12 میلیون نفر در روز حدود 30 میلیون سفر شهری را انجام می دهند.



هاشمی تصریح کرد: با توجه به این حجم بزرگ جابجایی مسافر شهری ضرورت آموزش رانندگان و شهروندان ضروری است.



جشن نوسازی تاکسی ها در قزوین برگزار می شود



مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور یادآورشد: اولین جشن نوسازی تاکسی ها در شهر ورامین برگزار شد که در ابتدای سال آینده جشن نوسازی تاکسیرانی قزوین هم برگزار خواهد شد.



هاشمی بیان کرد: خوشبختانه در سال جاری حجم بزرگی از نوسازی ناوگان تاکسیرانی انجام شده و در قزوین تاکنون 850 تاکسی فرسوده نوسازی شده است.



خودروی پیکان از چرخه تاکسیرانی حذف می شود



این مسئول یادآورشد: یکی از اولویت های سال آینده حذف خودروی پیکان از چرخه سازمانهای تاکسیرانی کشور است که تصمیم داریم 320 هزار دستگاه خودروی پیکان را از ناوگان تاکسیرانی خارج کنیم.



وی از نوسازی 42 هزار دستگاه تاکسی در سال جاری هم خبر داد و اظهارداشت: نوسازی ناوگان تاکسیرانی قزوین، قرچک و کرج در اولویت سال آینده خواهد بود.



توسعه ناوگان تاکسیرانی/ خرید خودروهای خارجی



هاشمی یادآورشد: توسعه ناوگان تاکسیرانی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در سال آینده است که برای تامین نیاز تاکسی های بی سیم و مسیرهای فرودگاهی، خودروهای جدیدی وارد عرصه خدمت رسانی به شهروندان خواهد شد.



وی افزود: پنج هزار دستگاه خودروی جدید و مناسب با نیازهای مسافران شهرها از خارج از کشور خریداری خواهد شد که نوع خودرو، پس از جمع بندی دیدگاه مدیران عامل سازمانهای تاکسیرانی کشور تعیین خواهد شد.



ساخت پایانه و ایستگاههای تاکسیرانی



هاشمی اظهارداشت: ساخت پایانه ها و ایستگاههای تاکسیرانی از دیگر برنامه های سال آینده خواهد بود ودر بخش نرم افزاری نیز آموزش مدیران در کوتاه مدت و بلند مدت اجرایی خواهد شد.



وی گفت: سال آینده چهار دوره کوتاه مدت و در بلند مدت راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل، آموزش رانندگان تاکسی و اعزام مدیران به سفرهای خارجی و داخلی پیش بینی شده است.



مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور بیان کرد: چاپ پنج جلد کتاب آموزشی در تیراژ 15 هزار جلد در دور اول و 20 هزار جلد در مرحله دوم، ساخت فیلم های آموزشی و فرهنگی با همکاری شبکه دوم سیما برای رانندگان در برنامه های سال آینده قرار دارد.



هاشمی اظهارداشت: نرم افزار جامع اتوماسیون تاکسیرانی در 47 شهر کشور نصب شده و در شش شهر منطقه یک به صورت پایلوت اجرا شده و در سایر مناطق نیز اجرایی خواهد شد.



این مسئول یادآورشد: هشومند سازی ناوگان تاکسیرانی در دستور کار بعدی است که اجرای آن از سال آینده آغاز می شود و تامین امکانات رفاهی مدیران و رانندگان، توزیع سهام عدالت، بیمه رانندگان، به طور جدی پیگیری خواهد شد.



40 هزار دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی می شود



هاشمی از نوسازی تاکسی های فرسوده شهری هم خبر داد و اضافه کرد: 40 هزار دستگاه تاکسی فرسوده موجود در شهرهای کشور در سال آینده جمع آوری و نوسازی می شود و تجهیز سیستم های نظارتی، ایستگاههای خطی، تقویت ارتباط با اتحادیه ها، مدیریت هوشمند و مکانیزه شدن امور تاکسیرانی در دستور کار قرار می گیرد.



وی اظهار امیدواری کرد با دریافت مجوز خرید خودروهای خارجی نسبت به نوسازی تاکسی های فرسوده و تجهیز ناوگان اقدام خواهد شد.



