تبیین اندیشه های مقام معظم رهبری در حوزه جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه در جلسه مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان در این رابطه اظهار داشت: در راستای تبیین اندیشه های والای رهبر فرزانه انقلاب در زمینه جوانان همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" در استان لرستان برگزار می شود.

وی از جوانان به عنوان موثرترین قشر در جامعه یاد کرد و بیان داشت: تردیدی نیست که جوانان به عنوان موثرترین قشر در جامعه به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و اعتقادی مطرح هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون جوانان، افزود: قرار است به زودی همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" با تکیه بر منویات رهبر فرزانه انقلاب در لرستان برگزار شود.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه در این همایش نگاهمان به جوانان ایرانی به عنوان الگویی برای جوانان دنیا است، ادامه داد: در این همایش به دنبال معرفی الگوی جوان ایرانی پرورش یافته در دامن انقلاب اسلامی ایران به جهانیان هستیم.

وی همچنین خواستار مشارکت دستگاههای مختلف فرهنگی در برگزاری این همایش شد و بیان داشت: در این راستا شماره حسابی تعیین شده است تا دستگاهها در حد وسع خود برای برگزاری این همایش مشارکت داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان همچنین خواستار توجه ویژه رسانه ها به اطلاع رسانی در زمینه برگزاری این همایش شد و عنوان کرد: رسانه ها در اطلاع رسانی این حرکت علمی و فرهنگی تلاش ویژه ای به خرج دهند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه رسانه ها تاکنون در این زمینه موفق عمل کرده اند، افزود: هم صدا و سیما و هم خبرگزاریها در این زمینه قدم های خوبی برداشته اند.