علیرضا آقاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ظرفیت معادن بنتونیت ایران بالغ بر 12 میلیون تن برآورد شده است.



وی در خصوص ضرورت طرح بنتونیت اضافه کرد: بنتونیت از تغییر سلیس مواد آتشفشانی یا هوازدگی سنگ های آذرین تشکیل شده است.



وی ادامه داد: این کانی از دسته رس ها و دارای ساختمان ورقه ای است که این لایه های موازی با هم دارای بار خنثی یا منفی هستند که این موضوع سبب می شود تا علاوه بر خصوصیات دیگر، دارای قابلیت سم زدایی نیز باشند.



مجری طرح بنتونیت علوم دامی کشور گفت: بنتونیت دارای حدود 67 درصد عنصر معدنی است که برای تامین ریزی مغذی های مورد نیاز موجودات زنده(حیوان و گیاه) می تواند مفید باشد.



وی ادامه داد: هر چند درباره استفاده از بنتونیت در صنایع مختلف از جمله رنگبری روغن ها، تحقیقاتی در کشور انجام شد ه ولی در مورد استفاده از آن در دامپروری و کشاورزی تا قبل از انجام تحقیقات گسترده ای که در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام یافته است، اطلاعات کامل دیگری در دسترس نیست.



آقاشاهی افزود: از سویی با توجه به ماموریت مهم وزارت جهاد کشاورزی در خصوص بهبود کمی و کیفی تولیدات دام و طیور و تولید غذایی سالم، بنتونیت و محصولاتی که بر پایه آن ساخته می شوند، می توانند نقش بسیار ارزنده ای در این بین ایفا کنند.



وی اهداف تولید مکمل های معدنی دام و طیور بر پایه بنتونیت، اضافه کرد: بهبود بهره وری کمی و کیفی تولیدات دام و طیور از طریق تولید مکمل های معدنی، شناسایی و توسعه فناوری های مناسب برای جهت استفاده از کانی های ایران در تغذیه دام و طیور، تولید جاذب سموم( توکسین بایندر) مورد استفاده در تغذیه دام و طیور و کاهش وابستگی به خارج در این زمینه قسمت عمده جاذبه های سموم در حال حاضر از خارج وارد می شود.



مجری طرح بنتونیت علوم دامی کشور ادامه داد: بهبود سلامت تولیدات دامی از طریق کاهش وارد شدن ترکیبات سمی در شیر، گوشت قرمز و سفید و اشتغال زایی با ایجاد صنایع جانبی وابسته از دیگر اهداف تولید بنتونیت است.

