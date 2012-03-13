"سه دونگ سه دونگ" با 7 ماه تاخیر از شبکه تابان پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سریال سه دونگ سه دونگ در حالی که سه قسمت از آن از شبکه تابان در ایام ماه مبارک رمضان پخش شده بود، بدون اطلاع رسانی قبلی و بدون در نظر گرفتن نظر مخاطبان قطع شد.

این سریال از شبکه تهران در ایام ماه رمضان پخش شد و تقریبا در همه شبکه های استانی نیز با یک روز تاخیر پخش می شد اما برخی مطلعان صدا و سیمای یزد،‌ علت پخش نشدن این سریال در ماه مبارک رمضان را شاد بودن بیش از حد آن اعلام کردند.

برخی از دست اندرکاران صدا و سیما یزد در مصاحبه های غیر رسمی معتقد بودند که این سریال در شان ماه مبارکی همچون ماه رمضان نیست به همین دلیل پخش آن را به زمان دیگری موکول کردند.

اکنون پس از هفت ماه تاخیر و در حالی که بسیاری از شهروندان یزدی این سریال را از طریق سیستم آنتن های دیجیتال از شبکه تهران تماشا کرده اند، مخاطبان به جا مانده از این سریال، آن را در ایام نوروز مشاهده خواهند کرد.

سریال "سه دونگ سه دونگ" به تهیه کنندگی محمد صالحیان و کارگردانی شاهد احمدلو به سفارش شبکه تهران ویژه ماه مبارک رمضان تهیه و تولید شده است.

مرجانه گلچین، سیروس گرجستانی، محمد کاسبی، جواد عزتی، اشکان اشتیاق و ... از بازیگران این سریال طنز هستند.