راه های استان فارس با نظارت از راه دور توسعه نخواهد یافت

محسن اردکانی در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به وضعیت پروژه های راهسازی در استان فارس یادآور شد: وضعیت راه های استان به نسبت گذشته بسیار متفاوت شده و امروز شاهد توسعه این راه ها در طول فعالیت دولت نهم و دهم هستیم.

وی تاکید کرد: از اینکه مسئولان وزارت راه پروژه ها را ملی نامگذاری کنند و نظارت خود را از تهران به این پروژه ها داشته باشند توسعه ای روی نمی دهد.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار فارس افزود: این پروژه ها باید با حفظ اعتبارات ملی به استان واگذار شود تا روند فعالیت و ساخت این پروژه ها سرعت گیرد.

اردکانی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات عمرانی به استان فارس باید متناسب با وسعت استان باشد یادآور شد: فارس از جمله استانهای پهناور کشور است و مسئولان باید در زمان تخصیص اعتبارات عمرانی به این بحث مهم توجه داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه زمینه های لازم برای فعالیت گسترده بخش خصوصی در پروژه های استان فارس را فراهم کرده ایم، گفت: آرامش و توسعه زیرساختها باعث شده تا سرمایه گذاران بخش خصوصی برای حضور در فارس اشتیاق بیشتری داشته باشند که این نوع حضور به طور حتم باعث توسعه و پیشرفت فارس خواهد شد.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار فارس تصریح کرد: اعتبارات عمرانی فارس در سال جاری حدود 313 میلیارد تومان بوده که حدود 67 درصد آن محقق شده اما باید توجه داشت که بخش خصوصی تنها در یک پروژه ریلی حدود یک هزار میلیارد تومان هزینه خواهد کرد.

توسعه حرم شاهچراغ(ع) اولویت اول سال آینده

اردکانی در ادامه سخنان خود به طرح توسعه حرم شاهچراغ(ع) در سال آینده اشاره کرد و گفت: این طرح از اولویتهای سال آینده در استان است که خوشبختانه ردیف و اعتبار دریافت کرده است.

وی تاکید کرد: سال آینده این طرح دارای اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان است.