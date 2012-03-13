90 هتل در مشهد استاندارد سازی شد/ افزایش 30 درصد مراکز اقامتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: تا پایان دی ماه سال جاری 25 میلیون نفر زائر وارد شهر مشهد شدند.

مجبتی رجایی در شورای هماهنگی اعضاء ستاد دائمی سفر های استان گفت: در سال 88، حدود 25 میلیون نفر، و سال گذشته 27 میلیون نفر وارد مشهد شدند.

وی تصریح کرد: البته با توجه به تاکید استاندار خراسان رضوی مبنی بر ورود حداقل 28 میلیون نفر زائر در سال 91 به پایتخت معنوی ایران، پیش بینی ما برای سال آینده این است که قطعا این رقم محقق خواهیم شد.

وی با اشاره به رویکرد اصلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کشور گفت: رویکرد اصلی ستاد دائمی تسهیلات سفر در سراسرکشور توجه وی‍ژه به مسئله نماز و امر به معروف و نهی از منکر است.

رجایی اظهار داشت: در همین راستا از اسفند ماه سال جاری بازرسی از مساجد و نماز خانه های سطح استان آغاز شده که دستورات لازم جهت رفع نواقص به متصدیان مربوطه گوشزد شده است.

افزایش 30 درصدی ظرفیت مراکز اقامتی خراسان رضوی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان رضوی از افزایش 30 درصدی ظرفیت هتل های خراسان رضوی خبر داد.

مسعود منتجبی در جلسه معاونت اسکان و پذیرایی ستاد دائمی تسهیلات سفر اظهار داشت: ظرفیت هتل های استان 30 درصد افزایش داشته است که در این راستا در حال حاضر به 58 هزار تخت رسیده است.

معاون اسکان و پذیرایی ستاد دائمی تسهیلات سفر خراسان رضوی در ادامه با اشاره به ظرفیت مهمانپذیری های استان تصریح کرد: طبق پیش بینی های صورت گرفته در حال حاضر 90 هزار تخت جهت اسکان زائرین در مهمانپذیری ها مهیاست و از این واحد ها هم به صورت مکرر بازرسی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تعداد حسینیه های آماده شده برای ایام عید گفت: با توجه به این که در سال گذشته پنج هزار نفر خواب در حسینیه ها داشتیم، امسال از 28 اسفند ماه تا 7 فروردین 91 ، 16 حسینیه آماده شده در اختیار ستاد دائمی تسهیلات سفر قرار گرفته است.

استاندارد سازی 90 هتل در مشهد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از استاندارد سازی 90 هتل در مشهد مقدس خبر داد.

مسعود منتجبی‌ در نشست خبری ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی اظهار داشت: از 135 هتل موجود در مشهد، 90 هتل استانداردسازی شده و 23 هتل نیز لوح استاندارد دریافت کرده‌اند و 20 هتل نیز در مرحله صدور گواهینامه استاندارد قرار گرفتند.

وی افزود: در سال گذشته تعداد 350 واحد استیجاری، شخصی و واحدهای فاقد پروانه پلمب شد‌ که برخی از آن‌ها به صورت غیرقانونی و خودسر فک پلمب کردند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان رضوی ادامه داد: واحدهایی که فک پلمب آن‌ها غیرقانونی بود برای تصمیم ‌گیری در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

18 واحد اقامتی به واحد های رسمی افزوده شده است

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی گفت: با توجه به این که 18 واحد اقامتی به تعداد واحدهای مجاز اقامتی مشهد افزوده شده، برای نوروز 91 تمام بستر ها برای پذیرایی از زائران فراهم شده است.

مجتبی رجایی خراسانی در نشست خبری ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی اظهار داشت: امسال بالغ بر 27میلیون نفر زائر در مشهد حاضر شدند و تنها در ایام عید نوروز سال 90، شش میلیون و 700 هزار زائر در مشهد ساماندهی شدند.

سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری استان تصریح کرد: مجموع ظرفیت واحدهای اقامتی رسمی در سطح استان، 218 هزار و 667 نفر است که در هتل آپارتمان‌ها، مهمانسراها، زائرسراها و خانه‌های مسکونی مجاز مستقر می‌شوند.

رجایی با بیان اینکه 18 واحد اقامتی به تعداد واحدهای مجاز اقامتی افزوده شده‌اند، افزود: ظرفیت اقامتی مشهد، توان پذیرایی از مسافران و زوار نوروزی را دارد و سایر بسترهای این امر مانند دفاتر اطلاع‌رسانی، بروشورها و نقشه‌های مختلف راهنما نیز از مدت‌ها قبل تهیه شده است.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی اظهار کرد: در 23 نقطه شهر مشهد، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ایجاد شده است و هدف اصلی پایگاه‌ها این است که زوار و مسافران در بدو ورود به مشهد، برای اقامت و سیاحت سرگردان نباشند.

رجایی ادامه داد: سطح قیمت‌ها در مشهد بسیار مناسب است و باید اشاره شود که در حال حاضر مشهد ارزانترین و به‌صرفه ‌ترین مقصد سفرهای داخلی کشور است.