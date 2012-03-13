33نامزد جبهه ایستادگی به مجلس رفتند/ تشکیل فراکسیون ایستادگی در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله حبیبی دبیر کل جبهه ایستادگی ایران اسلامی امروز سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس نهم گفت: وحدت مردم در انتخابات مجلس نهم در معادلات جهانی موثر بود. در گذشته برای مذاکره با ما پیش شرط هایی را مطرح می کردند اما حضور مردم در انتخابات باعث شد که دیگر این پیش شرط ها را مطرح نکنند.

وی گفت: پیروز اصلی انتخابات مردم بودند البته عده ای در داخل استراتژی تحریم را در پیش گرفته بودند و به حوادث سال 88 استناد می کردند، بر این اساس قهر در انتخابات را استراتژی خود کرده بودند.

حبیبی گفت: اما با این اوصاف مردم با حضور خود در انتخابات یوم الله دیگری را رقم زدند.

دبیر کل جبهه ایستادگی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه آیا جبهه متبوعش در دور دوم انتخابات با جبهه متحد یا جبهه پایداری ائتلاف می کند یا نه، افزود: جبهه ایستادگی بر اساس وظیفه ای که بر عهده دارد عمل می کند، بنابراین در دور دوم انتخابات نیز در صحنه انتخابات خواهد بود اما بعید بدانم که به وحدت برسیم.

وی گفت: اما بنا داریم در استانها و در تهران لیست خود را ارائه دهیم.

این فعال سیاسی در ادامه افزود: البته در گذشته رقابت اصلی بین دو جناح بود اما در این دوره مشاهده کردیم که رقابت در بین اصولگرایان صورت گرفت، با توجه به این رقابت ها مجلس نهم در دست اصولگرایان قرار گرفت. رقابت اصولگرایان در برنامه ها بود.

دبیر کل جبهه ایستادگی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا این جبهه بنا دارد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند یا نه، گفت: جبهه ایستادگی در صحنه سیاسی نقش تاثیرگذاری را ایفا می کند و نمی خواهیم فقط در ایستگاه انتخابات مجلس متوقف شویم، پس با گروه های همسو بنای آن را داریم تا در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری همچون گذشته فعالیت کنیم.

به دنبال ایجاد فراکسیون ایستادگی در مجلس هستم

بنابراین گزارش سید ابوالقاسم رئوفیان رئیس ستاد انتخابات جبهه ایستادگی نیز در این نشست خبری با اشاره به حضور مردم در انتخابات مجلس گفت: رای مردم، رای به نظام بود چرا که ماندگاری نظام به رای مردم بستگی دارد.

عضو جبهه ایستادگی خطاب به منتخبان مردم افزود: امیدوارم نمایندگان مجلس نهم با اجرای دقیق به وظایف خود این شیرینی را که با حضور پرشور مردم به وجود آمد مضاعف کنند تا به این وسیله در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم.

دبیر کل حزب ایران زمین با بیان اینکه جبهه ایستادگی در تهران و سایر حوزه ها از 180 نامزد حمایت کرد، گفت: از این تعداد 85 نفر در مرحله اول به مجلس راه یافتند که این تعداد در فهرست های دیگر نیز حضور داشتند اما 33 نفر به عنوان نامزد اختصاصی جبهه ایستادگی توانستند در دور اول انتخابات راهی مجلس شوند که امیدواریم با برگزاری انتخابات در دور دوم تعداد دیگری از نامزدهای مورد حمایت جبهه ایستادگی به مجلس راه یابند تا فراکسیون این جبهه را در مجلس آینده تشکیل دهیم.

رئیس ستاد انتخابات جبهه ایستادگی در ادامه در پاسخ به این سئوال که چرا برخی از نمایندگان فعلی نتوانستند راهی مجلس نهم شوند، گفت: معتقدم مجلس هفتم در برخورد با دولت نهم مماشات کرد و یکی از عواملی که دولت باعث شد به قانونگریزی دامن بزند برخورد مجلس هفتم با دولت نهم بود.

وی افزود: البته مجلس هشتم تمام تلاش خود را بکار بست تا با سئوال و استیضاح راهکارهایی که به عهده دارد را به نحو احسن انجام دهد اما استیضاح هایی که در مجلس هشتم صورت گرفت ناکام ماند.

رئوفیان گفت: سئوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم مطرح شد اما هنوز این سئوال در مجلس مطرح نشده است در صورتیکه سئوال از رئیس دولت حق نمایندگان است.

وی افزود: از این رو مردم عملکرد مجالس هفتم و هشتم را رصد کرده اند و به این نتیجه رسیدند که باید تغییری در ساختار مجلس نهم صورت گیرد.

این فعال سیاسی در ادامه افزود: تخریب هایی که علیه مطهری صورت گرفت باعث شد که وی نتواند در دور اول وارد مجلس شود وگرنه وی این توانایی را داشت تا جزو 5 نفر اول باشد.

عضو جبهه ایستادگی همچنین خطاب به نمایندگان مجلس هشتم گفت: اگر مجلس نهم می خواهد عاقبت به خیر شود باید وظایف خود را تا پایان عمر این مجلس به نحو مطلوب انجام دهد و یکی از برنامه هایی که نمایندگان در این دوره در دستور کار قرار دادند موضوع سئوال از رئیس جمهور است. طبق برنامه رئیس جمهور باید فردا در صحن مجلس حاضر شود تا به سئوالات نمایندگان پاسخ دهد البته مطالبی به گوش می رسد مبنی بر اینکه عده ای از طرفداران دولت در مجلس می خواهند مجلس را از حد نصاب بیندازند تا موضوع سئوال از رئیس جمهور مطرح نشود در صورتیکه این اشتباه است.