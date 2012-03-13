45 ایستگاه امداد و نجات و راهنمای مسافران نوروزی در خراسان شمالی دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سجادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 25 پست امداد و نجات نوروزی با 400 نفر از نیروهای امدادگر و کارکنان هلال احمر، به همراه آمبولانس و ماشین ست نجات به مدت 20 روز از تاریخ 25 اسفند تا 14 فروردین به صورت 24 ساعته در تمام محورهای برون شهری استان خدمات امدادرسانی، کمکهای اولیه، نجات و اسکان در راه ماندگان را بر عهده دارند.

وی گفت: همچنین 20 پست راهنمایی مسافرین نوروزی در ورودی و خروجی و مناطق پر تردد شهرستان های استان به مدت 20 روز از تاریخ مذکور از ساعت 8 صبح تا 8 شب به مسافرین خدمت رسانی خواهند کرد.

سجادی با بیان اینکه هلال احمر استان با 11 دستگاه خودروی امداد و نجات جدید مجهز شده است افزود: جمعیت هلال احمر کشور برای جذب این خودروها مبلغی بیش از 15 میلیارد ریال هزینه کرده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، جمعیت هلال احمر استان در سال 90 مبلغ 5 میلیارد ریال صرف خرید و ارتقاء تجهیزات امدادرسانی کرده است.

همچنین حامد سجادی اضافه کرد: نظر به پیش بینی های وضعیت جوی در تعطیلات نوروزی امسال و احتمال برودت هوا در این ایام 10 دستگاه کانکس ویژه به مبلغ 500 میلیون ریال خریداری شده است.

مدیر عامل سازمان جمعیت هلال احمر استان گفت: برخلاف سال های گذشته در تعطیلات 91 تمامی پایگاه های امداد و نجات و برخی از پست های راهنمایی مسافران نوروزی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی به مسافران و زائرین حرم مطهر امام رضا(ع) هستند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: خراسان شمالی در زمینه رتبه کشوری خدمات مسافری در سال 91 جزء ده استان برتر کشور قرار گیرد.