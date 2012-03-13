داستان پتروس فداکار زیر سؤال رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه‌شنبه 23 اسفندماه دیدار پایان سال اهالی انتشارات سوره مهر با فعالان رسانه‌ای حوزه کتاب برگزار شد که محمد حمزه‌زاده مدیرعامل سوره مهر، حیدر ایمنی مدیر روابط عمومی این انتشارات و دیگر دست‌اندرکاران آن حضور داشتند.

همچنین حبیب احمدزاده، نویسنده دفاع مقدسی نیز در میانه مراسم به جمع پیوست. وی در این مراسم گفت: ما مفهوم ارزشمندی به نام دفاع مقدس داریم که قدر آن را نمی‌دانیم؛ در حالی که همه جهان وقتی مفاهیم انسانی را که در این دفاع بود، می‌شنوند در برابر آن گاردشان باز می‌شود.

وی ادامه داد: حتی خاخام‌های یهودی نیز در برابر این مفاهیم ابراز احترام می‌کنند. ما باید بیشتر به این ارزش‌ها توجه کنیم و قدرشان را بدانیم.

این نویسنده درباره مسابقات کتابخوانی دفاع مقدس در زندان‌ها نیز اشاره کرد: چند مسابقه کتابخوانی بر اساس کتاب‌های دفاع مقدسی در چند زندان زنان کشور برگزار شده است که متولی آنها هم فرهنگی‌ترین زندانیان هستند. آنها آنقدر از این مسابقه استقبال کرده‌اند و تحت‌تاثیر آن قرار گرفته‌اند که حالا دیگر زندانیان زندانبانان را نصیحت می‌کنند.

به گفته احمدزاده، اگر افرادی چون سیده زهرا حسینی راوی کتاب «دا» را داشتند به هر بهانه‌ای او را مطرح می‌کردند.

وی همچنین به داستان پتروس فداکار انتقاد کرد و گفت: در کشور هلند کسی پتروس فداکار را نمی‌شناسد، ولی همه ما او را می‌شناسیم؛ چون از کتاب‌های دبستان درباره او آموخته‌ایم؛ در حالی که درباره قهرمان‌های خودمان هنوز به اندازه کافی کار نکرده‌ایم. راستی چرا هیچ‌وقت از خودمان نپرسیدیم چرا پتروس فداکار جای انگشتش یک چوب در سوراخ سد نگذاشت؟

در این مراسم همچنین فعالان رسانه‌ای برخی نکاتی که برای بهبود روابط خبری سوره مهر با رسانه‌ها تاثیرگذار است، مطرح کردند.