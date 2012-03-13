فرمان جهاد اقتصادی رهبر انقلاب دستوری برای همه بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی موسوی‌خانی صبح سه شنبه در حاشیه همایش مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی ضمن دیدار از وزیر صنعت ، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه الزام‌ها و ملزوم‌ها را فراموش نکنید، اظهار داشت: ارتباط دولت با بخش خصوصی لازم و ملزوم بوده و نباید این ارتباط را فراموش کرد.

وی ادامه داد: در سال جهاد اقتصادی انتظار داشتیم حمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی را شاهد باشیم.

رئیس انجمن همگن صنفی کارفرمایان صنایع غذایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب دستوری جمعی بوده و تنها مربوط به بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: شعار جهاد اقتصادی فرآیندی متقابل میان دولت و بخش خصوصی بوده که آنچه روی داد جهاد در سیستم و بخش ‌های خصوصی بود.

وی اضافه کرد: ما به عنوان بخش خصوصی همیشه حامی دولت بوده و سعی کرده‌ایم دستاوردهای مثمر ثمری برای دولت داشته باشیم.

موسی خانی افزود: بخش خصوصی همانند گذشته پشتیبان دولت بوده و با تمامی تحریم‌ها مقابله می‌کنیم.

وی ادامه داد: همانگونه که دولت به حمایت‌های همه جانبه بخش خصوصی نیازمند است، بخش خصوصی نیز به دولت نیازمند است.

