  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

موسی‌خانی:

فرمان جهاد اقتصادی رهبر انقلاب دستوری برای همه بود

فرمان جهاد اقتصادی رهبر انقلاب دستوری برای همه بود

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس انجمن همگن صنفی کارفرمایان صنایع غذایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه فرمان جهاد اقتصادی رهبر انقلاب تنها مربوط به بخش خصوصی نیست، گفت: بیانات معظم له پیرامون جهاد اقتصادی دستوری برای همه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی موسوی‌خانی صبح سه شنبه در حاشیه همایش مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی ضمن دیدار از وزیر صنعت ، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه الزام‌ها و ملزوم‌ها را فراموش نکنید، اظهار داشت: ارتباط دولت با بخش خصوصی لازم و ملزوم بوده و نباید این ارتباط را فراموش کرد.

وی ادامه داد: در سال جهاد اقتصادی انتظار داشتیم حمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی را شاهد باشیم.

رئیس انجمن همگن صنفی کارفرمایان صنایع غذایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب دستوری جمعی بوده و تنها مربوط به بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: شعار جهاد اقتصادی فرآیندی متقابل میان دولت و بخش خصوصی بوده که آنچه روی داد جهاد در سیستم و بخش ‌های خصوصی بود.

وی اضافه کرد: ما به عنوان بخش خصوصی همیشه حامی دولت بوده و سعی کرده‌ایم دستاوردهای مثمر ثمری برای دولت داشته باشیم.

موسی خانی افزود: بخش خصوصی همانند گذشته پشتیبان دولت بوده و با تمامی تحریم‌ها مقابله می‌کنیم.

وی ادامه داد: همانگونه که دولت به حمایت‌های همه جانبه بخش خصوصی نیازمند است، بخش خصوصی نیز به دولت نیازمند است.
 

کد مطلب 1559172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها