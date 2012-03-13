اورژانس و پایگاههای سلامت در جاده های استان تهران مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو ظهر سه شنبه در مراسم ستاد سفرهای نوروزی استان تهران افزود: در تمام ایستگاهها پزشک حضور داشته و پایگاههای سلامت این واحدها در اختیار شهروندان است، ضمن آنکه امداد هوایی در تمام جاده ها و درون شهر آماده حضور هستند.

طرح نوروزی امداد و نجات تا 15 فروردین ادامه دارد

وی گفت: طرح نوروزی امداد و نجات جاده ای استان تهران از 25 اسفند آغاز و تا 15 فروردین 1391 ادامه می یابد و تمام تدابیر لازم برای افزایش ایمنی سفرهای نوروزی در جاده های استان تهران انجام شده است.

این مسئول ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با 45 پایگاه ثابت و سیار و 230 ماشین راهداری در طول راههای استان تهران به مسافران نوروزی خدمات ارائه می کنند، ضمن آنکه ترمیم راهها با توجه به سرمای سخت زمستان امسال در حال انجام است.

وی یادآور شد: تمام نیروهای امدادی و انتظامی و اورژانس در حال آماده باش و خدمات رسانی به مسافران نوروزی هستند.

مشکل سوخت زمینی و هوایی وجود ندارد

براتلو اضافه کرد: شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی نیز پیش بینی توزیع 15 میلیون لیتر بنزین به طور روزانه را دارد و مشکلی در تأمین سوخت زمینی و هوایی وجود ندارد.

وی از آماده باش امداد خودروها در طول جاده های دورن و برون شهری خبر داد و بیان کرد: روزانه 42 هزار نفر مسافر از ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد و 350 پرواز در این فرودگاه انجام می شود.