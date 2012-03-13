آموزش پیشگیری از طلاق اولین اولویت فرهنگ عمومی در البرز باشد/ تشکیل اتاق فکر عفاف و حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی شوراهای فرهنگی استان البرز ظهر سه شنبه در سالن شهدای دولت استانداری با حضور امام جمعه کرج، استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از روسای شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

عیسی فرهادی در این نشست ضمن اشاره به برخی جزئیات فرهنگ عمومی که باید در سطح استان اشاعه و آموزش داده شود، موضوع طلاق را مهمترین پدیده فراگیر و خطرناکی قلمداد کرد که اگر در این خصوص آموزش های لازم صورت نگیرد، تمام جامعه را آلوده خواهد کرد.

وی افزود: مسئولان فرهنگی استان البرز باید موضوع فرهنگ عمومی را در قالب آموزشهای فرهنگی در حین و قبل از ازدواج آموزش دهند.

فرهادی مواردی از قبیل غیبت، تهمت، رعایت اخلاق اجتماعی را از جمله موارد دیگری برشمرد که باید مورد توجه قرارگیرد.

استاندار البرز در بخش دیگری فرهنگ وابستگی به ولایت، ایران و وطن دوستی را نیز مهم برشمرد و گفت: در این خصوص نیز باید با توجه مدیران امر اقدامات فرهنگی رشد و گسترش یابد.

وی تلاش برای امر به معروف را مهمترین رویکرد برشمرد وافزود: اگر آموزش های فرهنگی در خصوص امر به معروف صورت گیرد، شاهد بسیاری از منکرات در سطح جامعه نخواهیم بود.

همچنین احترام به قوانین و مقررات، رعایت خط قرمزها، کمک به شهرداری ها و فرهنگ دفع زباله و... از دیگر موضوعاتی بود که استاندار البرز به آنها اشاره داشت.

فرهادی در بخش دیگری کار فرهنگی را ارزشمند و دامنه دار دانست و گفت: افرادی که در حوزه فرهنگ فعالیت می کنند باید به واقع عاشق کارشان باشند؛ چرا که کارفرهنگی در لحظه نمود پیدا نمی کند و باید در سالهای بعد و به مرور زمان شاهد نتایج تلاشها در این حوزه بود.

وی افزوزد: خوشبختانه در استان البرز نیز در طول سال 90 اقدامات موثری در حوزه فرهنگ صورت گرفته است و امید می رود ایت تلاش در سالهای آتی نیز با دامنه بیشتری ادامه پیداکند.

تشکیل اتاق فکر حجاب در دستگاههای مرتبط با فرهنگ در البرز



فرهادی در پایان از تشکیل اتاق فکر در دستگاه های مرتبط با فرهنگ نظیر مجموعه فرهنگ و ارشاد وآموزش و پرورش خبردادو گفت: به جهت اهمیت موضوع عفاف و حجاب و همایشی که روز گذشته نیز در همین حوزه در استان برگزار شد، در سال 91 اتاق فکری در حوزه های مرتبط با فرهنگ در استان البرز تشکیل می شود.