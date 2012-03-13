64 درصد گرگانیها در انتخابات مشارکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن غریب ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری گرگان گفت: کل شرکت کنندگان در این دوره انتخابات در این حوزه انتخابیه 253هزار و572نفر بود که در شهر گرگان 192هزار و510نفر ودر آق قلا 61هزار و62نفر مشارکت کردند.

وی اظهارداشت: برای تعیین تکلیف نماینده دوم گرگان که به مرحله دوم کشیده شده است در اوایل اردیبهشت انتخابات مرحله دوم انجام می شود.

وی تصریح کرد: انتخابات در حوزه گرگان در نهایت سلامت ودقت وامانتداری انجام شد ودر حوزه گرگان وآق قلا حتی یک مورد هم مسائل ضد امنیتی ومشکل برگزاری انتخابات نداشتیم.



غریب از سه دستگاه آموزش و پرورش برای در اختیار گذاشتن و تجهیز شعب رای، اداره اوقاف برای در اختیار گذاشتن مساجد و رئیس مخابرات برای برقراری ارتباط و تجهیز سیستم های ارتباطی شهرستان در زمان انتخابات تقدیرکرد.



وی افزود: یکی از نادرترین انتخابات را در این دوره برگزار کردیم وحتی یک شکایت از حوزه ها هم نداشتیم.