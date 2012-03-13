شرکت گسترده در انتخابات مجلس تجلی ولایتمداری مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رعایتی صبح روز سه شنبه در نشست سیاسی فرماندهان و اعضای شورای پایگاه های مقاومت بسیج مهدیشهر که در مسجد الغدیر این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: روز 12 اسفند روز مشارکت و تعیین سرنوشت ایران اسلامی بود.

رعایتی با بیان اینکه مجلس خانه مردم است و نمایندگان مردم باید از جنس مردم باشند افزود: مجلس شورای اسلامی باید تقویت کننده جبهه ولایت باشد و نماینده باید معتقد به ولایت مطلقه فقیه و تابع ولی فقیه زمان حضرت آیت الله خامنه ای باشد.



وی به اشاره به اینکه مجلس نماد تقوای جمعی جامعه است گفت: نمایندگان مجلس در عین حال که باید متقی و پرهیزگار و در گفتار و رفتار پای بند به اخلاق اسلامی باشند، باید با اشراف بر مسائل ایران و جهان بهنگام عمل کنند و پیش برنده انقلاب و کشور باشند.

