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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

رعایتی:

شرکت گسترده در انتخابات مجلس تجلی ولایتمداری مردم بود

شرکت گسترده در انتخابات مجلس تجلی ولایتمداری مردم بود

مهدیشهر – خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان سمنان گفت: شرکت گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند تجلی ولایتمداری و دین باوری مردم ایران اسلامی بود و پیام همبستگی ملی را به دشمنان مخابره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رعایتی صبح روز سه شنبه در نشست سیاسی فرماندهان و اعضای شورای پایگاه های مقاومت بسیج مهدیشهر که در مسجد الغدیر این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: روز 12 اسفند روز مشارکت و تعیین سرنوشت ایران اسلامی بود.

رعایتی با بیان اینکه مجلس خانه مردم است و نمایندگان مردم باید از جنس مردم باشند افزود: مجلس شورای اسلامی باید تقویت کننده جبهه ولایت باشد و نماینده باید معتقد به ولایت مطلقه فقیه و تابع ولی فقیه زمان حضرت آیت الله خامنه ای باشد.

وی به اشاره به اینکه مجلس نماد تقوای جمعی جامعه است گفت: نمایندگان مجلس در عین حال که باید متقی و پرهیزگار و در گفتار و رفتار پای بند به اخلاق اسلامی باشند، باید با اشراف بر مسائل ایران و جهان بهنگام عمل کنند و پیش برنده انقلاب و کشور باشند.
 

کد مطلب 1559182

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