نقش بهداشت محیط در سلامتی جامعه 25 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا غلامی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه گرامیداشت روز ملی بهداشت محیط به خبرنگار مهر گفت: سازمان WHO کنترل تمام عوامل محیطی که به نحوی با سلامت مردم ارتباط دارند را بهداشت محیط نامیده است.

وی بیان داشت: سازمان WHO نقش بهداشت محیط در ارتقای سلامت جامعه را با توجه به علم، اعتبارات و امکانات، 25 درصد اعلام کرده و این در حالیست که 75 درصد سلامت جامعه با همکاری و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر جامعه و همچنین اطلاع رسانی و شفاف‌سازی به دست می‌آید.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: امیدوارم با همکاری و مشارکت تمام واحدهای وابسته، در راستای اهداف بهداشت و درمان کشور به عنوان یک هدف مقدس، گام‌های مثبتی برداریم.

وی ادامه داد: کنترل ایمنی سلامت غذا در سطح تهیه و عرضه مواد غذایی، پیشگیری از خطرات عوامل محیطی مانند آلودگی هوا، مسائل خاک، خطرات غیرمیکروبی در محیط غذا، آب و خاک و حفظ سلامت مردم در برابر پرتوها از جمله وظایف کارشناسان بهداشت محیط است.

غلامی راه‌اندازی سیستم جامع بازرسی بهداشت محیط کشور و اطلاعات مدیریت بهداشت محیط کشور را از سیاست‌های مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع عنوان کرد و افزود: مراجعه کنندگان به این سیستم‌ها می‌توانند بدون هیچگونه محدودیتی اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.