نمایشگاه فرهنگی و هنری ایران درآیینه هنر/ نمایش تمدن 7 هزارساله ایران

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، در این نمایشگاه که از امروز (سه شنبه) به مدت یکهفته آغاز شد دیوسالار رایزن فرهنگی ، سانتوز رئیس کتابخانه ملی و علاقه مندان به فرهنگ و هنر ایرانی نیز حضور داشتند.

رئیس کتابخانه ملی فیلیپین ضمن خیر مقدم ، وجود مرکز مطالعات ایران در این کتابخانه را نشانه ای از همکاری ها و علاقه مندی های دو طرف برای گسترش روابط فرهنگی دانست .

"وکیل سانتوز" همچنین برگزاری نمایشگاه ایران را که برای نخستین بار در این مکان برگزار می گردد را نوید بخش آینده ای بهتر در روابط فرهنگی دو کشور توصیف کرد.

در ادامه رایزن فرهنگی کشورمان نیز طی سخنان کوتاهی ضمن تشکر از همکاری رئیس و کارکنان کتابخانه ملی فیلیپین و حمایت و پشتیبانی از مرکز مطالعات ایران ، گفت : بعد از گذشت حدود 50 سال از روابط دو کشور در عرصه های مختلف ، امروز شاهد رشد و شکوفایی تعاملات و روابط فیمابین و گسترش ان هستیم .

دیو سالار ابراز امیدواری کرد این نمایشگاه که جلوه کوچکی از تمدن و فرهنگ بیش از 7 هزار ساله کشور ایران را به نمایش گذاشته است زمینه ای برای گسترش همکاری ها ی فرهنگی بین دو کشور در آینده باشد.

با توجه به قرارداد همکاری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی فیلیپین "مرکز مطالعات ایران" از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان در این کشور افتتاح گردیده که نمایشگاه فرهنگی و هنری ایران نیز به مدت یک هفته در این مرکز دایر خواهد بود.