آرامش رمز اول موفقيت تيم ملي / برانكو مي داند چگونه بحرين را ببرد

گروه ورزشي "مهر" : فرانتس بكن بائر زماني كه سرمربي تيم فوتبال آلمان بود و با اين تيم به فتح جام جهاني 1990 ايتاليا نائل آمد در جريان مسابقه كمترين صحبتي با بازيكنان درون زمين انجام نمي داد و سعي مي كرد با آرام نشان دادن خود تيمش را همواره به آرامش دعوت كند اگر چه درونش متلاطم و پرازغوغا بود.

ازبكن باوئر سوال شد چرا هنگام بازي هيچ صحبتي نمي كنيد گفت: آنچه كه لازم بوده در تمرينات و در رختكن به بازيكنان گفته ام. آنها را هنگام بازي راحت مي گذارم تا با آرامش بيشتري بتوانند آنچه را كه تمرين كرده اند را در زمين پياده كنند. بازيكنان از نگاههاي من هم مي فهمند كه چه مي گويم چرا كه همه نكته هاي لازم را درحين تمرينات بارها و بارها گفته ام.

مربيان بزرگ هر چه كه به زمان مسابقات حساس نزديك تر مي شوند علاوه بر اينكه از فشار تمرينات مي كاهند تلاش مي كنند فضايي متفاوت از تمرين و مسابقه بوجود آورند تا از استرس و فشار ناشي از بازي كم كنند. اگر مربي شب قبل از بازي بازيكنان را دور خود جمع كند و همان چيزهايي كه هميشه و در تمرينات مي گفته بازگو كند ضمن اينكه بازيكنانش را به لحاظ فكري خسته مي كند آنها را با رواني پريشان به ميدان روانه خواهد كرد.

بازيكن ملي همين كه لباس تيم ملي را برتن مي كند بار مسووليتي سنگين را بر دوش خود احساس مي كند. بنابراين قبل ازهر چيزخود بازيكن مسووليتش را بيش از ديگران و بيش از گذشته مي داند و اكنون تصور كنيد او در برابر يك بازي حساس و اين همه فشار هاي جانبي ناشي از تمرينات و نوشته هاي مطبوعات چگونه بايد با آمادگي كامل به زمين مسابقه برود. ما احساس مي كنيم آنچه كه درباره بازي با بحرين لازم بود تا به امروز نوشته و گفته شده و از اين لحظه به بعد هر موضوعي راجع به بازي فردا شب ايران و بحرين بيان شود تكرارمكررات خواهد بود.

خوب بياد دارم كه شب بازي ايران و قطر در دوحه برانكو به چه راحتي بازيكنانش را روانه اتاقهايشان كرد. بعد از صرف شام در جملاتي كوتاه كه در آن نوعي جديت همراه با شوخي نهفته بود گفت : از امشب تا فردا شب كه بازي آغاز مي شود من ديگر حرفي راجع به بازي نمي گويم. شما بهتر از خود من به حساسيت بازي فردا آگاه هستيد. اگر چه آنچه را در تمرينات انجام داده ايم فردا هم بتوانيم انجام دهيم من نسبت به پيروزي هيچ شكي ندارم. برويد با خاطري آسوده بخوابيد و به هيچ چيز حتي مسابقه فكرنكنيد.

حتي وقتي ثانيه هايي قبل از آن بازي حساس ابراهيم ميرزاپور اعلام كرد كه نمي تواند بازي كند باز برانكو و اعضاي تيم روال طبيعي كار را از دست ندادند و ديديم كه نهايتا پيروز شديم. برانكو بازيكنان ما و روحيه و توان آنها را خيلي خوب شناخته است. او مي داند كه درذهن ناخودآگاه اعضاي تيم علاوه بر پيروزي در ديدار فردا شب نوعي انتقام جويي نيز هست كه اين حس تا حدودي كار برانكو را دشوار مي كند.

برانكو اگر بتواند اين حس انتقامجويي را از ذهن بازيكنان پاك كند نيمي از حساسيت هاي كاذب بازي فرداشب را كم كرده است. اگر تيم ما از همان دقيقه اول با فكر انتقام آن شكست 4 سال پيش به مصاف بحرين برود دقيقا پاي در راهي خواهد گذاشت كه عربها انتظارش را مي كشند. آنها قصد دارند بازي را از روال طبيعي خود خارج كنند و هر چه به حاشيه بروند به سود بحريني ها خواهد بود.

بحرين خيلي خوب مي داند كه اگر بازي روند و شرايط طبيعي خود را طي كند بازيكنان ما مي توانند از برتري هاي فني تكنيكي خود خيلي خوب بهره ببرند و اين دقيقا جريان بازي را به سود ما و به ضرر بحرين تغيير خواهد داد.

اما اگر ما عصبي و عجولانه آغاز كنيم آنگاه نبض بازي را با جريانات خاصي كه خودشان مي دانند به دست خواهند گرفت. بازيكنان ما دراين گونه جريانات به دليل آن احساساتي و زودرنج هستند خيلي زودتر از حريف قافيه را مي بازند و اگر اين گونه شود جمع وجور كردن تيم در برابر ترفندهاي عربها كار چندان ساده ايي نخواهد بود.

خوشبختانه برانكو ضمن شناخت كاملي كه از تيم ما و همچنين بحريني ها دارد از شرايط 4 سال پيش هم آگاهي كاملي دارد و يقينا اين شناخت او به تيم ما در بازي فردا شب كمك شاياني خواهد كرد. اين درست كه برانكو را نمي توان و نبايد با قيصر فوتبال آلمان مقايسه كرد اما او ثابت كرده كه مرد ميدانهاي سخت و همواره بهترين تصميم ها را در بدترين شرايط گرفته است.