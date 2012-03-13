پدر پارکهای تهران تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز سه شنبه شورا لایحه تعیین نرخ انواع تاکسی، کریه اتوبوس و مینی بوس، بلیط مترو، بررسی شد که در جریان این بررسی حسن بیادی نائب رئیس شورای شهر تهران، با بیان اینکه فرمانداری بارها اعلام کرده است که قیمت های تاکسی را ما مصوب می کنیم، گفت: این لفظ اشتباه است و شورا باید در خصوص قوانین شهری تصمیم گیری کند.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر مانند مجلس می ماند و فرمانداری نیز مانند شورای نگهبان تنها می تواند مغایرت های مصوبات با قانون و شرع را تذکر دهد، گفت: اگر مصوبات بر اساس قوانین باشد که فرمانداری و استانداری نمی توانند مانع ابلاغ آن شوند.

وی افزود: تنها شخص وزیر کشور است که می تواند مصوبات را وتو کند و نه استاندار و نه فرمانداری.

بیادی در پاسخ به چمران گفت: اگر قرار است حق وتو داشته باشند باید کمبودها را جبران کنند نمی شود که رانندگان تاکسی را از حقوق قانونی خود محروم کرد و مخارج آنها را نیز جبران نکرد.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه موضوعات عمومی که با زندگی مردم رابطه تنگاتنگی دارد، مانند نرخ کرایه مترو اتوبوس و تاکسی باید زودتر به شورا ارائه شود تا نمایندگان مردم بتوانند فرصتی برای بررسی آن داشته باشند.

وی افزود: با تراکم کاری که هنگام بررسی لایحه بودجه داریم، نمی توانستیم زودتر از این به لایحه کرایه ها بپردازیم.

دانشجو با بیان اینکه بحث کرایه های حمل و نقل عمومی دو جنبه دارد، گفت: از یکسو ما با شهروندانی مواجه هستیم که افزایش کرایه ها موجب فشار اقتصادی مضاعف برای آنها می شود و از سوی دیگر رانندگان تاکسی نیز که خود بخشی از مردم هستند و تورم شامل حال آنها نیز می شود. بنابراین نیاز است این لایحه را از جنبه های گوناگون بررسی کنیم.

علیرضا دبیر عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران نیز درخواست کرد در اولین جلسه سال 91 این لایحه در دستور کار قرار بگیرد تا حداقل قبل از پایان فروردین ماه افزایش کرایه های تاکسی اجرایی شود.

به گفته دبیر، نباید قبل از قانونی شدن افزایش کرایه ها رانندگان تاکسی خود دست به افزایش قیمتها بزنند.

حمزه شکیب عضورئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری آبانماه امسال این لایحه را آماده کرد اما متأسفانه به دلیل سیستم شهرداری 3 الی 4 ماه این لایحه برای ارائه به شورا معطل ماند گفت: این تجربه هر سال اتفاق می افتد و در دقیقه 90 این لایحه به شورا ارائه می شود، ما طی جلسه ای دو ساعته به جمع بندی رسیدیم اما به دلیل برخی مصوبات این لایحه مانند بندهایی مربوط به قیمت میدل باس ها و مینی بوس ها فرصت نکردیم به جمع بندی نهایی برسیم.

وی گفت: امیدوارم در سال آینده کمیسیون عمران فرصت بیشتری برای جمع بندی این لایحه داشته باشد.

سید جعفر تشکر هاشمی نیز در این جلسه با بیان اینکه رانندگان تاکسی و خانواده هایشان 7 تا 8 درصد ساکنان تهران را تشکیل می دهند، گفت: افزایش قیمت ها ممکن است، فشار زیادی به معیشت این افراد وارد کند و درخواست می کنم حداقل اتوبوسهای بخش خصوصی و تاکسی ها در قبل از سال تعیین تکلیف شوند.

شکیب نیز با بیان اینکه افزایش قیمتهای سال گذشته در ابتدای تابستان اتفاق افتاده بود، گفت: فرصت برای افزایش قیمت های حمل و نقل عمومی هست زیرا هنوز یکسال از افزایش قیمت ها نگذشته است.

در ادامه جلسه تصویب شد که لوایح تعیین نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در اولین جلسه فروردین ماه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین یک فوریت بررسی لایحه چگونگی اخذ هزینه های تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای صنفی در شهر تهران رأی نیاورد و به طور عادی در جلسات سال 91 شورا بررسی می شود.

همچنین در جلسه امروز شورای شهر تهران از تلاشهای علیمحمد مختاری رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران تقدیر به عمل آمد و از اعضای شورا از تلاشهای چندین ساله وی برای حفظ وگسترش فضای سبز پایتخت تشکر کرد.