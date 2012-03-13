خراسان شمالی آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت صبح سه شنبه در گردهمایی آمادگی امدادگران و جوانان هلال احمر خراسان شمالی ویژه طرح امداد و نجات و طرح ملی مسافران نوروزی اظهار داشت: تمامی 14 دستگاه مرتبط با سفرهای نوروزی در خراسان شمالی برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده هستند.

وی افزود: این استان به واسطه قرار گرفتن بین دو قطب سیاحتی شمال کشور و زیارتی حرم مطهر امام رضا(ع) از موقعیت استراتژیک گردشگری برخوردار است.

شفقت با بیان اینکه در فرآیند آغاز بهار و تحول طبیعت، اسرار شناخت خالق هستی نهفته است گفت: سفر و گردشگری یکی از مقولات مورد تاکید در دین اسلام است.

وی خدمتگزاری به مسافرین نوروزی خصوصا زائرین حرم حضرت رضا(ع) را امری مقدس دانست و افزود: خدمت رسانی به مردم و مسافران و عملیات امداد و نجات در شرایط خاص که توسط هلال احمر انجام می شود در زمره ذخایر اخروی قرار دارد.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی، جمعیت هلال احمر را الگوی خدمت رسانی به مردم عنوان و اظهار امیدواری کرد در تعطیلات سال 91 میزان رضایت مسافران از خدمات سازمان هلال احمر نسبت به سال گذشته ارتقاء یابد.

در ادامه استاندار خراسان شمالی درمانگاه شبانه روزی و مرکز توانبخشی( ارتوپدی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی) هلال احمر خراسان شمالی را افتتاح کرد.

پروژه درمانگاه شبانه روزی با زیربنای 650 مترمربع و با اعتبار 600 میلیون ریال و پروژه مرکز توانبخشی نیز با زیربنای 200 مترمربع و با اعتبار 800 میلیون ریالی احداث شده است.

یادآور می شود پیش از شروع این مراسم مانور نمایشی امداد ونجات توسط جوانان عضو جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برگزار شد.