  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

در دیدار مقام روس مطرح شد؛

تاکید جلیلی بر همکاری ایران و روسیه در گذر از جهان تک قطبی به چند قطبی

تاکید جلیلی بر همکاری ایران و روسیه در گذر از جهان تک قطبی به چند قطبی

یوگئی لوکیانف معاون دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه صبح امروز با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار بر همکاری ایران و روسیه در گذر از جهان تک قطبی به چند قطبی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در چارچوب گفتگوهای راهبردی شورای عالی امنیت ملی ایران و روسیه انجام شده است، جلیلی با تبریک برگزاری موفقیت آمیز انتخابات روسیه و پیروزی پوتین، با اشاره به تحولات منطقه ای و بیان المللی، همکاری های تهران و مسکو را در دوره جدید بر اساس منافع مشترک، پراهمیت خواند.

وی افزود:ایران و روسیه با مطالعه، نوآوری و تحلیل مشترک زمینه های همکاری های دوجانبه و بین المللی بین دو کشور را ارتقا می دهند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی کشورمان همچنین با ذکر برخی فرصت ها و تهدیدهای مشترک ایران و روسیه در صحنه بین المللی ضمن تشکر از دعوت دبیر شورای امنیت ملی روسیه پاتروشف برای شرکت در اجلاس امنیتی سن پطرزبورگ آن را فرصت مناسبی برای تعامل در خصوص مسائل امنیتی جهانی دانست و بر نقش موثر همکاری های ایران و روسیه در گذر از جهان تک قطبی به جهان چند قطبی تاکید کرد.

دراین دیدار معاون دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه نیز به انتقاد از برخی رفتارهای یکجانبه گرایانه غرب، بر رویکرد مثبت روسیه به پیشرفت های ایران در زمینه های مختلف علمی و فناوری، با اشاره به مواضع مقامات ارشد روسیه خواستار افزایش مناسبات راهبردی تهران - مسکو در زمینه های مختلف شد.

کد مطلب 1559201

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها