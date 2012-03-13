دریافت سند مالکیت 29 میلیون مترمربع از موقوفات و بقاع استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شهیدی پارسا افزود: تعدادی از پرونده های طرح شده در اداره حقوقی در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی است که با سوء نیت و برنامه ریزی، قصد تعدی و دست اندازی به موقوفات را دارند که با آنان از طریق دستگاه قضا با قاطعیت و شدت برخورد می شود.

وی ادامه داد: در 9 ماهه نخست سال جاری 138 سند برای موقوفات و بقاع متبرکه استان تهران اخذ شده است.

شهیدی پارسا یادآور شد: 17هزار پلاک برای موقوفات و بقاع متبرکه استان تهران ثبت شده که با دریافت این 138 سند تعداد پلاکهای ثبتی دارای سند به 9 هزار پلاک رسیده است.

سه مدال برنز برای بانوان تکواندوکار تهرانی در آلمان

دختران نوجوان تهران در مسابقات تکواندو تورنمنت بین المللی آلمان به سه مدال دست یافتند.

این رقابتها با حضور 1120 شرکت کننده از 58 کشور جهان درگروه سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد.

در این رقابتها پرنیاز کفایی و فاطمه سادات شاه صاحب به مدال برنز رسیدند و سارا خوش جمال فکری درگروه سنی جوانان برسکوی سوم ایستاد.

اهدای 100 میلیون تومان بن پوشاک به دانش ‌آموزان واجد شرایط تهرانی

مسئول انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش تهران از توزیع 100 میلیون تومان بن پوشاک در میان دانش ‌آموزان واجد شرایط تهرانی، علاوه بر بنهای نوروزی کمیته امداد خبر داد.

احمدرضا ایمانی گفت: 80 میلیون تومان بن نوروزی نیز از سوی کمیته امداد به آموزش و پرورش تهران برای توزیع در میان دانش ‌آموزان واجد شرایط ارائه می شود.

وی افزود: آموزش و پرورش شهر تهران نیز حدود 100 میلیون تومان به صورت "کارتهای اهدایی" برای این گروه از دانش ‌آموزان در نظر گرفته است که در اختیار آموزش و پرورش مناطق قرار گرفته و از آنجا نیز با توجه به شناسایی نیازها، در اختیار مدارس قرار می گیرد.