اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مریانج قهرمانان مسابقات کاراته همدان گرامیداشت "روز ملی صنعت نفت" شد. در این رقابت ها که به میزبانی مریانج برگزار شد، 116 ورزشکار در قالب 9 تیم از شهرستان های مختلف همدان در تمام رده های سنی و دو قسمت کاتا و کمیته با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات تیم مریانج 9 مدال طلا، چهار نشان نقره و شش نشان برنز کسب کرد.

همچنین، باشگاه پیوند همدان با شش نشان طلا، هفت مدال نقره و 9 مدال برنز دوم شد و تیم یگانه با سه نشان طلا، پنج مدال نقره و چهار نشان برنز در جایگاه سوم قرار گرفت.

نفرات برتر این مسابقات به اردوی آماده سازی کاراته استان همدان دعوت خواهند شد.

برتری تیم علیصدر همدان در لیگ دسته اول پینگ پنگ کشور

تیم علیصدر همدان در هفته چهارم مسابقات لیگ دسته اول پینگ پنگ کشور به برتری دست یافت. تیم پینگ پنگ علیصدر همدان در هفته چهارم این رقابت ها مقابل تیم مناطق نفت خیز جنوب به پیروزی پنج بر یک رسید.

در این مسابقه که به میزبانی تیم علیصدر و در سالن فردوسی شهر همدان برگزار شد، تیم علیصدر با این برتری پس از تیم عسلویه بوشهر در رتبه دوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفت.

نماینده پینگ پنگ استان همدان در چارچوب هفته پنجم مسابقات لیگ دسته اول بزرگسالان کشور روز پنجشنبه هفته جاری میهمان تیم گلستان است.

تیم تکواندو ملایر به لیگ برتر نوجوانان صعود کرد

رئیس هیئت تکواندو ملایر از صعود تیم تکواندو ملایر به لیگ برتر تکواندو نوجوانان خبر داد. رضا صفرخانیان افزود: این موفقیت به دنبال کسب مقام چهارمی تیم تکواندو ملایر در مسابقات لیگ تکواندو کشور جام آینده سازان المپیک در رده سنی نوجوانان به دست آمد.

وی ادامه داد: در این دور از مسابقات، تیم تکواندو ملایر عناوین بهترین تیم، فنی ترین بازیکن و پر امتیازترین تیم را کسب کرد.

کلاس مربیگری بسکتبال در دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار شد

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: دوره تخصصی درجه یک مربیگری بسکتبال به همت اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی همدان و اداره کل ورزش و جوانان همدان برگزار شد.

غلامرضا خاکساری افزود: یک دوره کلاس درجه یک مربیگری بسکتبال با حضور 30 تن از مربیان درجه دو کشور به مدت پنج روز تا 25 اسفندماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: این دوره با هدف تقویت سطح دانش دانشجویان و مهیا شدن بستر لازم به منظور اشتغالزایی در بین دانش آموختگان این رشته برگزار می شود.

خاکسار گفت: برگزاری مربیگری در رشته های بدمینتون، کشتی و شنا در آینده نزدیک در دستور کار این اداره قرار دارد.

تیم هندبال نهاوند به لیگ دسته سوم کشور اعزام شد

تیم هندبال نهاوند به لیگ دسته سوم کشور اعزام شد. این تیم برای نخستین بار در رده سنی بزرگسالان به این مسابقات که به میزبانی شهر بافق یزد برگزار می شود، اعزام شد. تیم نهاوند را شهریار سیفی مربیگری و محمود کیانی سرپرستی می کند.

تیم فریزبی همدان مقام سوم کشور را کسب کرد

تیم فریزبی همدان مقام سوم کشور را کسب کرد. تیم فریزبی همدان که برای نخستین بار در این رقابت ها شرکت کرده بود در جای سوم قرار گرفت.

این رقابت ها به میزبانی ماهشهر از توابع استان خوزستان برگزار شد و تیم 11 نفری همدان را علی درخشان پناه به عنوان مربی و سرپرست هدایت کرد.

تیم همدان در مسابقات پینگ پنگ بانوان تالاسمی کشور سوم شد

مسابقات پینگ پنگ بانوان تالاسمی کشور با حضور 10 تیم و به مدت دو روز به میزبانی شهرستان گرگان برگزار شد.

در این رقابت ها تیم همدان با کسب یک مدال نقره و یک نشان برنز بر سکوی سوم کشور قرار گرفت. همچنین در پایان این مسابقات تیم های گلستان و قزوین به ترتیب عنوان های اول و دوم را به دست آوردند.

داور شطرنج همدان سرداور جام بین المللی ابوترابی قزوین شد

عرفان هاشمی داور جوان استان همدان به عنوان سرداور مسابقات بین المللی جام ابوترابی که در قزوین برگزار می شود، انتخاب شد.

در این مسابقات 120 شطرنج باز داخلی و خارجی به صورت آزاد در 11 دور به روش سوییسی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

12 تن از ورزشکاران حاضر در این رقابت ها را شطرنج بازان خارجی از کشورهای روسیه، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، و آلمان تشکیل می دهند. این مسابقات که در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی غدیر قزوین برگزار می شود تا 25 اسفند ماه جریان دارد.

دانشجویان همدان مقام سوم مسابقات ژیمناستیک کشور را از آن خود کردند

تیم ژیمناستیک دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی همدان بر سکوی سومی مسابقات کشوری این رشته قرار گرفت.

در این دوره از مسابقات که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار شد تیم دانشگاه آزاد اسلامی همدان پس از تیم های اسلامشهر و زنجان که به ترتیب اول و دوم شدند بر سکوی سومی این مسابقات ایستاد.

در نتایج انفرادی نیز در حرکت خرک "پژمان کامران" به مقام سوم دست یافت و در حرکت پرش خرک "پیام مجیدی" به مدال نقره رسید و در پارال گردن آویز برنز را به خود اختصاص داد.