ورود محموله جدید گوشت آمریکایی و آفریقایی به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خلیل زاده امروز در اولین همایش سال بین المللی تعاون با موضوع تعاون و جهاد اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر تمام ال سی های ایرانی فقط از طریق 3 کشور انجام می شود، این کشورها را روسیه، چین و ترکیه اعلام کرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مرزنشینان کشور، اظهار داشت: متاسفانه حدود 15 درصد از مبادلات تجاری ایران نیز از طریق امارات انجام می شد که آن هم قطع شده است. به صورت کلی برای بازکردن ال سی در سایر کشورها با پرداخت هزینه های بسیار بالا و با واسطه کارها دنبال می شود.

خلیل زاده ادامه داد: بانک مرکزی در قوانین جدید اعلام کرده است که برای بازگشایی ال سی لازم است تا بنگاه اقتصادی 2 سال سابقه فعالیت داشته باشد که این موضوع ضربه ای به تعاونی های جدیدی است که بخواهند در بخش تجارت بین الملل فعالیت داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه بانکهای چینی نیز در حال حاضر همکاری مناسبی برای گشایش ال سی ندارند. بانکهای داخلی نیز با اینکه 7.5 درصد از کل منابع آنها از طریق تعاونی ها تامین می شود ولی برای تامین مالی تعاونی ها همکاری مناسبی را انجام نمی دهند.

این مقام مسئول در بخش تعاون این مطلب را نیز افزود که بالغ بر 107 هزار تن برنج امسال از سوی تعاونی ها وارد کشور شده است و با دریافت یک مجوز نیز بزودی میزان قابل توجهی گوشت از آمریکای جنوبی و آفریقا وارد ایران خواهد شد.

در ادامه این همایش، احمد کیسوله با بیان اینکه اگر به دنبال کاهش فقر و اشتغال زایی هستیم باید تعاون کنیم، گفت: تلاش کرده‌ایم تا یک اتاق مشترک تعاون بین ایران و اوگاندا برای توسعه همکاری ها ایجاد کنیم.

سفیر اوگاندا در تهران با بیان برنامه ریزی برای ایجاد این اتاق مشترک در زنجان، اظهار داشت: تاکنون توانسته ایم در این خصوص یک پروژه مشترک کشاورزی مدرن را در اوگاندا اجرا کنیم.

کیسوله، وسعت این پروژه را 1400 هکتار برشمرد و بیان داشت: همچنین توانستیم پروژه صادرات گوشت از اوگاندا به سایر کشورها از جمله ایران را نیز دنبال کنیم.

وی خاطر نشان کرد: ایران می تواند در منطقه آزاد تجاری اوگاندا بدون پرداخت مالیات فعالیت کند. البته برای گسترش همکاریهای تعاونی پیشنهاد می کنیم یک کمیته مشترک ایرانی - اوگاندایی نیز بین اتاق تعاون ایران و تعاونی های اوگاندا تشکیل شود.