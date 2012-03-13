تقدیر مدیرکل ارشاد گلستان از هفته نامه یاپراق

قائم مقام هفته نامه یاپراق گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با صدور نامه ای به دلیل انتشارمنظم و رضایت ارباب رجوع از هفته نامه یاپراق، این نشریه را شایسته تقدیر اعلام کرد.

غلامرضا ولی پور افزود: نشریه یاپراق به عنوان اولین نشریه استان گلستان در14مهرماه 1376 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار گرفت و تا سال 1389 به صورت فصلنامه منتشر شد.

وی افزود: به دنبال تغییر ترتیب انتشار یاپراق ازفصلنامه به هفته نامه و همچنین تغییر در ترکیب اعضای تحریریه، این نشریه هم اکنون به صورت منظم و هفتگی درحال انتشار است.

دبیرهیئت مدیره روزنامه نگاران استان گلستان افزود: موفقیت یک مجموعه در گرو همدلی و همراهی همه اعضای آن مجموعه میسر می شود و این موفقیت ازآن همه برو بچه های تلاشگر هفته نامه یاپراق است.

ولی پور با بیان اینکه نامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز واصل شده است، تصریح کرد: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با ارسال این نامه، "هفته نامه یاپراق" را در سال 1390 شایسته تقدیر دانسته و از تلاش همه عوامل نشریه تشکر کرده است.

گفتنی است، "یوسف قوجق" از نویسندگان استان و عضو انجمن قلم ایران مدیرمسئول این نشریه است.