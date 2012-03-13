نخست وزیر سنگاپور وارد اندونزی شد / اقتصاد محور اصلی مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، "لی هسین لونگ"، که بالاترین مقام اجرایی کشور کوچک سنگاپور است امروز با "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" رئیس جمهور کشور اندونزی ملاقات خواهد کرد.

این دیدار در استراحتگاه رئیس جمهور اندونزی در شهر "بوگور" در 60 کیلومتری جاکارتا، پایتخت کشور اندونزی انجام خواهد شد و دو طرف به بحث و تبادل نظر در زمینه های اقتصادی و تجاری خواهند پرداخت.

سرمایه گذاری، گردشگری، حمل و نقل هوایی، نیروی انسانی، کشاورزی و مناطق آزاد تجاری از جمله مباحثی است که توسط کارگروه های دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اندونزی در سال 2011 موفق به جذب 5.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری از جانب طرف سنگاپوری شد که این میزان برابر با 25% کل سرمایه گذاری در سال گذشته میلادی در این کشور بوده است.

دو کشور اندونزی و سنگاپور پنجمین شریک اقتصادی یکدیگر نیز محسوب می شوند.

