  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

امروز رخ داد؛

نخست وزیر سنگاپور وارد اندونزی شد / اقتصاد محور اصلی مذاکرات

نخست وزیر سنگاپور وارد اندونزی شد / اقتصاد محور اصلی مذاکرات

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزار مهر در جنوب شرق آسیا : نخست وزیر سنگاپور امروز سه شنبه برای دیدار با رئیس جمهور اندونزی وارد جاکارتا پایتخت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، "لی هسین لونگ"، که بالاترین مقام اجرایی کشور کوچک سنگاپور است امروز با "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" رئیس جمهور کشور اندونزی ملاقات خواهد کرد.

این دیدار در استراحتگاه رئیس جمهور اندونزی در شهر "بوگور" در 60 کیلومتری جاکارتا، پایتخت کشور اندونزی انجام خواهد شد و دو طرف به بحث و تبادل نظر در زمینه های اقتصادی و تجاری خواهند پرداخت.

سرمایه گذاری، گردشگری، حمل و نقل هوایی، نیروی انسانی، کشاورزی و مناطق آزاد تجاری از جمله مباحثی است که توسط کارگروه های دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اندونزی در سال 2011 موفق به جذب 5.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری از جانب طرف سنگاپوری شد که این میزان برابر با 25% کل سرمایه گذاری در سال گذشته میلادی در این کشور بوده است.

دو کشور اندونزی و سنگاپور پنجمین شریک اقتصادی یکدیگر نیز محسوب می شوند.
 

کد مطلب 1559216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها