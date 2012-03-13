  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

کدخدایی در پاسخ به مهر:

احتمال تعیین زمان انتخابات مرحله دوم تا پایان سال/ منتظر وزارت کشور هستیم

احتمال تعیین زمان انتخابات مرحله دوم تا پایان سال/ منتظر وزارت کشور هستیم

سخنگوی شورای نگهبان از احتمال تعیین زمان مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تا قبل از پایان سال 90 خبر داد و گفت: در شورای نگهبان منتظر پیشنهاد وزارت کشور هستیم تا این پیشنهاد را مورد تصویب و بررسی قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی ظهر امروز در نشستی که با خبرنگاران رسانه های مختلف برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با وزارت کشور جلسه ای تشکیل داده و زمان انتخابات مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را مشخص کرده اید، گفت: مشورت هایی شده و کارشناسان ما تا کنون جلساتی داشته اند.

وی افزود: قرار شد پیشنهاد وزارت کشور به شورای نگهبان ارائه شود تا این پیشنهاد در شورا مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد.

کدخدایی از احتمال تعیین زمان دومین مرحله انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا قبل از پایان سال خبر داد.

کد مطلب 1559217

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها