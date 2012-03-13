احتمال تعیین زمان انتخابات مرحله دوم تا پایان سال/ منتظر وزارت کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی ظهر امروز در نشستی که با خبرنگاران رسانه های مختلف برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با وزارت کشور جلسه ای تشکیل داده و زمان انتخابات مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را مشخص کرده اید، گفت: مشورت هایی شده و کارشناسان ما تا کنون جلساتی داشته اند.

وی افزود: قرار شد پیشنهاد وزارت کشور به شورای نگهبان ارائه شود تا این پیشنهاد در شورا مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد.

کدخدایی از احتمال تعیین زمان دومین مرحله انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا قبل از پایان سال خبر داد.