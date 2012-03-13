به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری بیش از 44 هزار نفرساعت دوره آموزشی در اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی خراسان شمالی مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از 44 هزار نفرساعت دوره آموزشی در این اداره کل برگزار گردیده که این مدت در مقایسه سال قبل بیش از 13 درصد رشد داشته است.

علی حسین پور با بیان اینکه یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتقای سطح علمی مدیران و اعضای تعاونیها و آشنا نمودن آنان با وظایف خود در زمینه های مختلف می باشد افزود: این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 162 دوره آموزشی با عناوین و سرفصلهای مختلف برگزار کرده است.

وی گفت: در این دوره ها که به مدت بیش از 2 هزار و 700 ساعت برگزار شده است بیش از 2 هزار و 500 نفر از مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان شرکتهای تعاونی شرکت داشته اند.

حسین پور در ادامه گفت: دوره های آموزشی به صورت پودمان های آموزشی و به صورت کاملا رایگان برگزار می شود و اعضای شرکت های تعاونی می توانند در این دوره ها شرکت کنند.

وی افزود:‌پودمانهای آموزشی برگزار شده توسط این اداره کل در قالب پودمانهای تخصصی، عمومی، مدیریتی، مالی و سایر مهارت ها برگزار می شود..

تشکیل بیش از 180 شرکت تعاونی بانوان در شهرستان بجنورد



رئیس اداره امور تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: بیش از180 تعاونی بانوان در شهرستان بجنورد تشکیل شده است.



حسین فیض آبادی گفت: حضور و نقش گسترده بانوان در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین نقش مهم آنان در زمینه کارآفرینی برکسی پوشیده نیست.



وی تعداد اعضای این تعاونیها را بالغ بر 2 هزار و 100 نفر اعلام کرد و افزود: در این تعاونی ها بیش از 780 میلیون ریال سرمایه گذاری و بالغ بر یک هزارو 700 فرصت شغلی ایجاد شده است.



وی با اشاره به مزیتهای فعالیت در قالب تعاونی ها ابراز امیدواری کرد تا با تقویت و حمایت از این تعاونی ها به خصوص در زمینه تعاونی های تآمین نیاز مشاغل خانگی، بستر مناسبی جهت اشتغال بانوان در این شهرستان فراهم گردد.

بیش از یک هزار و 900 مورد بازرسی از کارگاه های شیروان انجام شد



سرپرست اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شیروان گفت: بیش از 1900 مورد بازرسی از کارگاه های شیروان انجام شد.



مهدی سعیدی بازرسی کار را به عنوان بازوی اجرائی و نظارتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست وافزود : در 11 ماهه سال جاری یک هزار و 892 مورد بازرسی از کارگاه های تحت پوشش قانون کار توسط بازرسان کار این شهرستان انجام شده است.



وی گفت: از این تعداد بازرسی یک هزار و 637 مورد طبق برنامه و 255 مورد بصورت اتفاقی صورت گرفته است.



مهدی سعیدی تصریح کرد: رعایت مسایل حفاظت فنی و بهداشت کار و محیط و جلوگیری از تخلف کارفرمایان در بکارگیری کارگران غیرمجاز از جمله اهداف بازرسان در انجام این بازرسی ها بوده است.