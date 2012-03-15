به گزارش خبرنگار مهر، والیبال که در روزهای پایانی سال گذشته با جذب مورینیوی والیبال یعنی "خولیو ولاسکو" خبرساز شد امسال را با یک تقویم فشرده آغاز کرد که حاصل آن تجربه کردن اتفاقات تلخ و شیرین زیادی بود که البته در دو نیمه کاملا متفاوت رقم خوردند.

نیمه اول امسال نیمه ناکامی‌های والیبال بود چون از حضور در رویدادهای ملی به نتایج قابل توجهی نرسید و حتی هدف مهمش برای ورود به لیگ جهانی را در این نیمه دست نیافتنی دید چون برخلاف همه انتظارات و امیدهایی که به واسطه جذب "ولاسکو" برای ورود ایران به لیگ جهانی ایجاد شده بود، تیم ملی کشورمان در ابتدای راه مسابقات انتخابی برابر چین تن به شکست داد و خیلی زود از دور مسابقات گزینشی حذف شد تا والیبال همچنان رویای حضور در این رویداد را داشته باشد.

در نیمه اول سال جاری تکرار قهرمانی پیکان در آسیا آن هم برای هفتمین بارمتوالی تنها دلخوشی اهالی والیبال بود چون بعد از آن، ناکامی پشت ناکامی رقم خورد. مثلا اینکه تیم جوانان ایران به عنوان نایب قهرمان آسیا در رقابت‎های جهانی برزیل شرکت کرد اما حتی نتوانست به جمع بهترین‌ها هم صعود کند. تیم اعزامی ایران ترکیبی را در اختیار داشت که دو سال پیش نایب قهرمان نوجوانان جهان شده بودند اما در برزیل فقط هفتم شدند. البته این جایگاه با یک پله صعود به دست آمد اما این با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و حضور چندساله آنها در کنار هم خیلی ارزش نداشت.

حضور تیم والیبال نوجوانان در پیکارهای جهانی هم یکی از رویدادهای مهم امسال بود. ایران طی دو دوره گذشته رقابت‌های جهانی نوجوانان به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره شده بود اما امسال عنوانی بهتر از دهمی جهان عاید حال نوجوانان نشد و این یعنی هشت پله سقوط نسبت به آخرین حضور جهانی نوجوانان والیبال ایران.

تیم "ب" ایران هم از تیم‌های اعزامی به رویدادهای بین‌المللی در نیمه اول سال بود اما این تیم از مجموع دیدارهای برگزار شده در تورنمنت‎هایی که در آن شرکت کرد فقط در یک بازی پیروز شد و در نهایت تیم چهارم تورنمنت چهارجانبه قطر و تیم هفتم مسابقات جام ریاست جمهوری قزاقستان شد که با شرکت هفت تیم برگزار شد.

تیم ملی والیبال برای نخستین بار قهرمان آسیا شد

در هر صورت نیمه اول سال 90 با کلکسیونی کامل از شکست و نزول برای والیبال ایران همراه بود برخلاف برعکس نیمه دوم که قشنگترین موفقیت آسیایی آغاز شد و تا پدیده شدن در سطح جهانی هم ادامه داشت.

تیم ملی والیبال ایران در شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که در تهران برگزار شد طلسم 32 ساله برای قهرمانی در این رقابت‌ها را شکست و بعد از اینکه برای دومین بار فینالیست شد، چین را از پیش رو برداشت و برای اولین بار قهرمان آسیا شد و اینگونه جواز شرکت در رقابت‎های جام جهانی و انتخابی المپیک را هم به دست آورد.

مسابقات والیبال جام جهانی دو ماه پس از اولین قهرمانی آسیایی ایران در ژاپن برگزار شد و ایران با وجود نهم شدن توانست پدیده مسابقات شود چون این عنوان را با عملکرد خوب و پیروزی برابرتیم‎هایی بزرگ مانند چون ژاپن میزبان، صربستان، لهستان، آرژانتین و مصر به دست آورد.

در میان این دو موفقیت بزرگ تیم پیکان هم در مسابقات باشگاه‎های جهان شرکت کرد و البته به خاطر شرایط خاصی که داشت به عنوان مشترک پنجمی بسنده کرد. دیگر اتفاق خوب نیمه دوم امسال برگزار مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال که پس از چندماه تاخیر برگزار شد و طی آن محمدرضا داورزنی در سمتش ابقا شد تا حداقل تکلیف مدیریت فدراسیون والیبال برای چهار سال آینده مشخص باشد.